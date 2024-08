Emil Jantscher sichert SV Donau Klagenfurt späten Sieg gegen ATUS Ferlach

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 11:30

Ein spannendes Duell in der Kärntner Liga endete mit einem knappen 1:0-Sieg für den SV Donau Klagenfurt - St. Ruprecht gegen den ATUS Ferlach. In einem intensiv geführten Spiel konnte Emil Jantscher in der zweiten Halbzeit das entscheidende Tor erzielen, das den Gästen drei wichtige Punkte sicherte. Trotz vieler Chancen und eines Platzverweises auf Seiten der Ferlacher blieben weitere Tore aus.

Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten

Die Partie begann lebhaft mit dem ATUS Ferlach, der von Anfang an Druck auf die Gäste ausübte. Bereits in der 7. Minute versuchten die Ferlacher, durch intensives Spiel den ersten Treffer zu erzielen. Doch es blieb zunächst beim Versuch. In der 9. Minute kam es zu einer Unterbrechung, als Mujkic nach einem klaren Foul verletzt am Boden liegen blieb.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatten beide Teams ihre Möglichkeiten. In der 16. Minute schoss Daniel Jobst einen Freistoß über das Tor, während der SV Donau Klagenfurt nur wenige Minuten später ihren ersten Abschluss verzeichnete, der knapp über das Tor ging. Die Ferlacher hatten mehr vom Spiel, was sich durch mehrere Eckbälle in der 22. und 33. Minute zeigte, konnten aber keine klaren Chancen herausspielen.

Eine Trinkpause in der 27. Minute brachte kurzzeitig Ruhe ins Spiel, bevor beide Mannschaften wieder zu ihren Angriffsbemühungen zurückkehrten. Doch auch bis zur Halbzeitpause konnten weder der ATUS noch der SV Donau Klagenfurt einen Treffer erzielen, sodass es mit einem 0:0 in die Kabinen ging.

Zweite Halbzeit: Jantschers entscheidender Treffer

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls temporeich. Gleich zu Beginn hatte Lukas Jaklitsch die erste Chance für den ATUS Ferlach, konnte diese jedoch nicht nutzen. In der 54. Minute zeigte sich, dass der Schiedsrichter durch die Anwesenheit eines Beobachters nervös wurde und kleinlich pfiff, was die Dynamik des Spiels beeinflusste.

Der entscheidende Moment kam in der 55. Minute: Emil Jantscher brachte den SV Donau Klagenfurt mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Die Gäste hatten kurz darauf die Gelegenheit, ihre Führung auszubauen, doch der Stürmer traf nur die Stange eines leeren Tores.

Der ATUS Ferlach bemühte sich um den Ausgleich, insbesondere durch Mujkic, der in der 63. Minute einen Freistoß trat, der die Hand eines Spielers in der Mauer traf. Der Schiedsrichter entschied jedoch, keinen Elfmeter zu geben, sehr zum Unmut der heimischen Fans und Spieler. In der 68. Minute hatte Binder eine gute Möglichkeit nach einem Eckball, doch auch diese Chance blieb ungenutzt.

Eine Wende im Spiel ereignete sich in der 85. Minute, als Alexander Weiss vom ATUS Ferlach nach einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Dies erschwerte die Bemühungen der Heimmannschaft, noch den Ausgleich zu erzielen.

In den letzten Minuten versuchte der ATUS Ferlach noch einmal alles, um das Blatt zu wenden, doch es blieb beim 0:1. Der Schlusspfiff ertönte nach 95 Minuten, und der SV Donau Klagenfurt konnte einen hart erkämpften Sieg feiern.

Kärntner Liga: Ferlach : SV Donau - 0:1 (0:0)

55 Emil Jantscher 0:1

