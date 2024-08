ATUS Velden besiegt SVG Bleiburg: Tom Zurga als Matchwinner

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 13:55

In der 5. Runde der Kärntner Liga konnte der ATUS Velden einen verdienten 2:0-Sieg gegen die Gäste vom SVG Bleiburg einfahren. Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit, als Tom Zurga mit einem Doppelpack die Partie zugunsten der Heimelf drehte. Der ATUS Velden zeigte über weite Strecken eine dominante Leistung und belohnte sich schlussendlich mit drei Punkten.

Erste Halbzeit: Chancen bleiben ungenutzt

Die Begegnung begann mit einer intensiven Anfangsphase, in der beide Mannschaften ihre taktischen Marschrouten verfolgten. Bereits in der 1. Minute wurde das Spiel im Veldener Stadion angepfiffen, wobei die Hausherren von Anfang an mehr Ballbesitz hatten. Trotzdem blieben zwingende Torchancen zunächst aus.

In der 6. Minute verzeichnete der ATUS Velden die erste nennenswerte Aktion, als eine Flanke von Caculovic auf Zurga etwas zu lang geriet. Wenige Minuten später, in der 11. Minute, setzte Kröpfl einen Freistoß knapp daneben. Die Heimelf versuchte, das Spielgeschehen zu kontrollieren, doch klare Abschlussmöglichkeiten blieben Mangelware.

Die Gäste aus Bleiburg hatten ihre erste gute Gelegenheit in der 18. Minute. Nach einem weiten Einwurf von Gacic köpfte Peketz jedoch über das Tor. Auch ein Freistoß von Kröpfl in der 20. Minute konnte den SVG Bleiburg nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen, da Keeper Pök sicher zupackte.

Die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit für den ATUS Velden ergab sich in der 15. Minute, als ein schöner Pass von Kröpfl auf Zurga nicht vollendet werden konnte, da dieser den Ball verstolperte. Kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, klärte Peketz einen weiteren Freistoß von Kröpfl per Kopf.

Zweite Halbzeit: Zurga führt Velden zum Sieg

Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie in der zweiten Hälfte Fahrt auf. Bereits in der 51. Minute fiel das erste Tor des Spiels: Nach einer Vorlage von Lausegger traf Tom Zurga zur 1:0-Führung für den ATUS Velden. Nur wenige Minuten später, in der 57. Minute, verzeichnete Sadnik einen weiteren Abschluss, den Pök jedoch glänzend parierte.

Der ATUS Velden blieb am Drücker und erhöhte den Druck auf die Gäste. In der 61. Minute konnte Tom Zurga erneut zuschlagen und das 2:0 erzielen. Damit war der Grundstein für den Sieg gelegt. SVG Bleiburg versuchte noch einmal, zurückzukommen, doch ein Schuss von Storman in der 53. Minute und ein weiterer Versuch von Gacic in der 47. Minute blieben erfolglos.

In der Schlussphase der Partie ergaben sich weitere Chancen für beide Teams. In der 74. Minute schoss Winter knapp über das Tor, und in der 79. Minute ging ein Schuss von Knauder aus der zweiten Reihe ebenfalls über den Kasten. Der ATUS Velden verteidigte die Führung souverän und ließ keine Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen.

SVG Bleiburg versuchte in der Nachspielzeit noch einmal alles, konnte aber keine entscheidende Durchschlagskraft entwickeln. Ein Eckball in der 90. Minute sowie ein Kopfball von Dörflinger, der über das Tor ging, blieben die letzten Aktionen des Spiels. Mit dem Schlusspfiff in der 94. Minute stand der verdiente 2:0-Sieg des ATUS Velden fest.

Mit diesem Erfolg konnte der ATUS Velden wertvolle Punkte in der Kärntner Liga sammeln, während die Gäste aus Bleiburg eine bittere Niederlage hinnehmen mussten.

Stimme zum Spiel

Marcel Kuster, Trainer Velden:

"Anfangs war es schwierig für uns in die Partie zu finden. Das änderte sich aber nach der Halbzeitpause. Unser Gegner kam kaum mehr vor unser Tor und wir belohnten uns. Am Ende geht der Sieg völlig in Ordnung!"

Kärntner Liga: Velden : Bleiburg - 2:0 (0:0)

61 Tom Zurga 2:0

51 Tom Zurga 1:0

