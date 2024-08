Spannendes Duell: SV St. Jakob/R. verliert knapp gegen KAC

Spielberichte

Details Freitag, 30. August 2024 20:41

In einem packenden Spiel der Kärntner Liga traf der SV St. Jakob/R. auf den KAC 1909. Die Partie war geprägt von intensiven Spielzügen und vielen Toren. Obwohl die Gastgeber in der ersten Halbzeit drei Tore kassierten, zeigte der in der zweiten Hälfte eine beeindruckende Aufholjagd, die jedoch nicht ausreichte, um zu punkten. Am Ende siegte der KAC knapp mit 3:2.

Dominanter KAC

Das Spiel begann mit hohem Tempo, beide Mannschaften waren von Anfang an sehr aktiv. Bereits in der 3. Minute wurde klar, dass es ein hart umkämpftes Match werden würde, als auf beiden Seiten erste Aktionen gestartet wurden. Der KAC hatte in der 4. Minute einen ersten Torerfolg, der jedoch wegen Abseits aberkannt wurde. Auch die darauffolgenden Minuten waren geprägt von intensiven Bemühungen beider Teams, wobei die St. Jakober in der 9. Minute beinahe durch eine spektakuläre Aktion per Fallrückzieher in Führung gingen.

Nach 20 Minuten ohne gültigen Treffer war es schließlich der KAC, der in der 24. Minute durch David Gräfischer den Führungstreffer zum 0:1 erzielte. Die Gäste setzten danach konsequent nach und erhöhten in der 38. Minute durch Mihret Topcagic auf 0:2. Kurz vor der Halbzeitpause legte Jakob Orgonyi nach und erzielte in der 45. Minute das 0:3 für den KAC. Trotz einiger Bemühungen der Gastgeber in den letzten Minuten der ersten Halbzeit gelang ihnen kein Anschlusstreffer.

Unbelohnte Aufholjagd

Die zweite Halbzeit begann unter Flutlicht und mit unveränderten Aufstellungen beider Teams. Die St. Jakober kamen motiviert aus der Kabine und drängten auf den Anschlusstreffer. Sie vergaben jedoch eine große Chance in der 53. Minute.

In der 60. Minute war es dann soweit: Mario Marjanovic erzielte den ersten Treffer für den SV St. Jakob und verkürzte auf 1:3. Dieses Tor schien das Team zu beflügeln. Die letzten 15 Minuten der regulären Spielzeit versprachen noch einmal Spannung. In der 80. Minute gelang Matic Ahacic der Anschlusstreffer zum 2:3, was die Partie wieder offen erscheinen ließ. Die Schlussphase wurde dadurch extrem intensiv, und die Gastgeber versuchten alles, um den Ausgleich zu erzielen.

Obwohl der SV St. Jakob alles in die Waagschale warf, reichte es am Ende nicht, um den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel endete nach einer Minute Nachspielzeit mit einem knappen 3:2-Sieg für den KAC. Die Gäste konnten sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen, während die St. Jakober trotz einer starken zweiten Halbzeit ohne Punkte blieben.

