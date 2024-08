Spektakel in der Kärntner Liga: SV Dellach/Gail siegt 5:3 gegen St. Veit

Spielberichte

Ein packendes Spiel in der Kärntner Liga endete mit einem verdienten 5:3-Sieg für den SV Dellach/Gail gegen den SC St. Veit. Nach einem nervösen Start beider Mannschaften entwickelte sich die Partie schnell zu einem mitreißenden Schlagabtausch, bei dem die Zuschauer voll auf ihre Kosten kamen. Der SV Dellach zeigte eine starke Leistung und konnte sich am Ende durchsetzen.

Hausherren drehen Spiel

Bereits in der 11. Minute erzielte Heiko Springer das 1:0 für den SC, was für einen frühen Schock bei den Dellachern sorgte. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später traf Nermen Hasencevic zum 1:1 und stellte damit die Weichen auf Ausgleich. In der Folge übernahm der SV die Kontrolle über das Spielgeschehen. Martin Jantschgi brachte die Dellacher in der 23. Minute mit einem sehenswerten Tor erstmals in Führung.

Ein weiteres Tor ließ nicht lange auf sich warten. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Silvio Mandl auf 3:1 für die Gastgeber. Trotz einiger guter Kontergelegenheiten der Gäste, bei denen sie jedoch nicht präzise genug abschlossen, ging es mit diesem Ergebnis in die Halbzeit.

Wastian macht in Minute 90 den Sack zu

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel erneut Fahrt auf. Der SC zeigte sich kämpferisch und Nico Wernig verkürzte in der 63. Minute auf 3:2. Dieser Treffer brachte die Gäste wieder ins Spiel. Doch der SV Dellach wusste zu kontern: In der 80. Minute verwandelte Saso Kovacevic einen Elfmeter sicher zum 4:2. Die Spannung blieb jedoch erhalten, denn nur sieben Minuten später traf Julian Brandstätter für den SC St. Veit zum 4:3 und brachte seine Mannschaft erneut heran.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit waren von hektischen Szenen und weiteren Chancen auf beiden Seiten geprägt. Schließlich setzte Maximilian Wastian mit seinem Tor in der 90. Minute den Schlusspunkt und besiegelte den 5:3-Endstand für den SV Dellach/Gail.

Mit diesem Sieg konnte sich der SV wichtige Punkte sichern und zeigte dabei eine kämpferische und engagierte Leistung. Der SC St. Veit hingegen konnte trotz einer starken Leistung in der Offensive nicht verhindern, dass die Gastgeber als Sieger vom Platz gingen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Richard Waditzer (18750 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Richard Waditzer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.