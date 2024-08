Torfestival in Völkermarkt! ATSV Wolfsberg entführt drei Punkte

Spielberichte

In einem hochdramatischen Spiel in der Kärntner Liga setzte sich der ATSV Wolfsberg mit 4:3 beim VST Völkermarkt durch. Nach einem frühen Rückstand kämpften sich die Völkermarkter zurück ins Spiel und sorgten für Spannung bis zur letzten Minute. Am Ende behielten die Gäste jedoch die Oberhand und nahmen die drei Punkte mit nach Hause.

Wolfsberg dominiert die erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem munteren Start, wobei der VST Völkermarkt in den ersten Minuten die bessere Mannschaft war. Schon in der vierten Minute zeigte sich die Heimelf stark und setzte die ersten Akzente. Allerdings gelang es den Gästen, sich nach und nach zu stabilisieren und gefährliche Aktionen herauszuspielen.

In der 20. Minute erarbeiteten sich die Wolfsberger ihre erste Ecke. Neun Minuten später schlug ATSV Wolfsberg zu und erzielte das 1:0. Der Treffer brachte die Gäste endgültig ins Spiel und sie setzten nach. In der 36. Minute folgte das 2:0 für die Wolfsberger. Völkermarkt wirkte nun verunsichert und konnte die Angriffe der Gäste nicht effektiv abwehren. Noch vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, erzielte Wolfsberg das 3:0, was die Moral der Heimelf weiter schwächte.

Völkermarkt kämpft sich zurück

Nach der Halbzeit zeigte der VST Völkermarkt eine beeindruckende Reaktion. In der 58. Minute bekamen die Völkermarkter einen Elfmeter zugesprochen, der in der 59. Minute erfolgreich verwandelt wurde und den Anschluss zum 1:3 brachte. Dies gab der Heimelf neuen Schwung und nur drei Minuten später, in der 62. Minute, gelang ihnen das 2:3. Die Partie war nun wieder völlig offen und die Völkermarkter drängten auf den Ausgleich.

In der 87. Minute war es dann soweit: Der VST Völkermarkt schaffte das Unmögliche und erzielte das 3:3. Die Heimfans waren außer sich vor Freude, und das Spiel schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen. Doch die Gäste aus Wolfsberg hatten das letzte Wort. In der 90. Minute gelang es ihnen, das entscheidende Tor zum 4:3 zu erzielen und sich somit den Sieg zu sichern.

In den sechs Minuten Nachspielzeit versuchte der VST Völkermarkt noch einmal alles, um das Blatt zu wenden, doch die Wolfsberger verteidigten geschickt und ließen keinen weiteren Treffer zu. Mit dem Schlusspfiff nach 96 Minuten stand der ATSV Wolfsberg als glücklicher Sieger fest.

Dieses packende Spiel zeigte einmal mehr die Unberechenbarkeit des Fußballs und bot den Zuschauern in der Lilienberg-Arena beste Unterhaltung. Trotz der Niederlage bewies der VST Völkermarkt großen Kampfgeist und zeigte, dass mit ihnen auch in den kommenden Partien zu rechnen ist. Der ATSV Wolfsberg hingegen festigte seine Position in der oberen Tabellenregion und kann mit breiter Brust in die nächsten Spiele gehen.

Foto: ATSV Wolfsberg

Stimme zum Spiel

Thomas Pawluch, Trainer Völkermarkt:

"Wir hatten einen sehr guten Start, wo wir uns schon belohnen hätten müssen. Im Gegenzug bekamen wir aus drei Chancen des Gegners drei Tore. In der zweiten Halbzeit legten wir nochmal voll nach und konnten völlig verdient ausgleichen. Leider ist der Gegentreffer in der Nachspielzeit bitter. Im Großen und Ganzen muss man aber sagen, dass ein Unentschieden gerecht gewesen wäre."

Die Besten: Völkermarkt Urnik (Mittelfeld), Kulterer (Sturm) bzw. Stoni, Rozej (Sturm)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Wolf1932 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.