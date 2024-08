SAK Klagenfurt triumphiert gegen ASKÖ Köttmannsdorf mit 2:0

Spielberichte

Der SAK Klagenfurt setzte sich gegen ASKÖ Köttmannsdorf mit 2:0 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang es den Hausherren in der zweiten Halbzeit, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Die Torschützen des Abends waren Zoran Vukovic und Hrvoje Jakovljevic, die ihre Chancen eiskalt verwandelten und den Sieg sicherten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit viel Engagement von beiden Seiten. Bereits in der sechsten Minute hatten die Gastgeber ihre erste Chance, doch der Torhüter von Köttmannsdorf, Alexander Schenk, verhinderte einen frühen Rückstand. Die Gäste ließen sich nicht lumpen und hatten in der achten Minute ihren ersten Schuss aufs Tor, doch auch hier blieb der Torerfolg aus.

Die Partie entwickelte sich zu einem spannenden Hin und Her. In der 13. Minute bekam der SAK Klagenfurt einen Elfmeter zugesprochen, nachdem ein Foul im Strafraum begangen wurde. Zoran Vukovic trat an und verwandelte sicher zum 1:0 für den Slowenischen Athletikklub. Damit gingen die Gastgeber in Führung und setzten ein erstes Ausrufezeichen.

Die Köttmannsdorfer zeigten sich jedoch unbeeindruckt und hatten in der 33. Minute ihre beste Chance der ersten Halbzeit, doch die Möglichkeit wurde nicht genutzt. Kurz vor der Halbzeitpause kam es zu einer kurzen Trinkpause, da das Spiel bis dahin ausgeglichen verlief. Die erste Halbzeit endete somit mit einem knappen 1:0 für den SAK Klagenfurt.

Entscheidende zweite Halbzeit

Nach der Pause blieb das Spiel spannend. Beide Mannschaften kämpften verbissen um jeden Ball. Köttmannsdorf hatte eine gute Phase und drängte auf den Ausgleich, während der SAK Klagenfurt sich darauf konzentrierte, die Führung zu verteidigen und nach Möglichkeit auszubauen.

In der 63. Minute schien der SAK Klagenfurt wieder besser ins Spiel zu finden, was die Gastgeber schließlich belohnen sollte. Die Defensive der Köttmannsdorfer stand weiterhin unter Druck, und es war nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Treffer fallen würde.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute, als Hrvoje Jakovljevic zum 2:0 für den SAK Klagenfurt traf. Mit diesem Tor besiegelte er den Sieg seiner Mannschaft und sorgte dafür, dass die drei Punkte in Welzenegg blieben. Die reguläre Spielzeit war damit abgelaufen, und der Schiedsrichter ließ noch zwei Minuten nachspielen, bevor er die Partie beendete.

Mit diesem Sieg festigte der SAK Klagenfurt seine Position in der Tabelle und setzte ein klares Zeichen an die Konkurrenz. Für ASKÖ Köttmannsdorf bleibt es ein Abend zum Vergessen, auch wenn sie phasenweise gut mitspielten und Chancen hatten, das Spiel zu drehen.

Stimme zum Spiel

Alexander Suppantschitsch, Trainer Köttmannsdorf:

"Wir lagen früh zurück durch einen strittigen Elfmeter. Das Spiel verlief aber sehr ausgeglichen bis zur Halbzeit, wobei wir eine gute Möglichkeit auf den Ausgleich nicht verwerten konnten. In der zweiten Halbzeit waren wir dann sehr gut im Spiel, konnten viel Druck ausüben, aber leider gelang uns der Ausgleich nicht. Ein Unentschieden wäre aufgrund der Chancen gerecht gewesen!"

Die Besten: SAK Kondic (Tor), Vukovic (Mittelfeld) bzw. Köttmannsdorf Schenk (Tor), Borovnik, Sallinger (Verteidigung)

Kärntner Liga: SAK : Köttmanns. - 2:0 (0:0)

93 Hrvoje Jakovljevic 2:0

14 Zoran Vukovic 1:0

