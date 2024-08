SV Spittal/Drau entführt drei Punkte aus Lendorf

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 21:12

In einem spannenden Derby in der Kärntner Liga setzte sich der SV Spittal/Drau mit 3:1 beim FC Lendorf durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang es den Gästen, in der zweiten Hälfte das Spiel zu dominieren und letztendlich als Sieger vom Platz zu gehen. Die Lendorfer konnten zwar kurzzeitig Hoffnung schöpfen, mussten sich aber letztlich geschlagen geben.

Erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann nervös, mit Teams, die Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden. Bereits in der 6. Minute fanden die Spittaler jedoch besser in die Partie und erhöhten den Druck. Die Lendorfer wirkten etwas konfus, während die Gäste erste Akzente setzen konnten. In der 19. Minute sorgte ein guter Weitschuss der Spittaler für Aufsehen, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor. Langsam fand auch der FC Lendorf ins Spiel, doch Spittal blieb das kompaktere Team.

In der 28. Minute hatten die Lendorfer eine unverhoffte Topchance, als ein hoher Ball in den Strafraum kam und es zum 1-gegen-1 mit dem Spittaler Keeper kam. Dieser hielt jedoch souverän. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Lendorfer mutiger, was sich in der 34. Minute mit einem tollen Freistoß zeigte, der per Kopf verlängert wurde. Der Spittaler Keeper wehrte den Ball via Querlatte zur Ecke ab, die jedoch nichts einbrachte. Kurz vor der Halbzeitpause verpasste Spttals Ralph Scheer eine Topchance, als er zu lässig versuchte, den Keeper zu überheben und den Ball am Tor vorbei schlenzte.

Gäste stellen Weichen auf Sieg

Nach der Pause ging es spannend weiter, als der SV in der 58. Minute durch Kristijan Jelic aus dem Nichts das 1:0 erzielte. Die Lendorfer erhöhten daraufhin den Druck, doch es waren erneut die Gäste, die in der 76. Minute durch Scheer auf 2:0 erhöhten. Die Lendorfer gaben nicht auf und erzielten in der 79. Minute durch Dominik Oberwinkler, der einen Freistoß versenkte, den Anschlusstreffer.

In der Schlussphase versuchten die Lendorfer alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch in der 89. Minute machte Kristijan Jelic mit seinem zweiten Tor zum 3:1 für den SV Spittal/Drau alles klar. Kurz darauf endete das Spiel nach vierminütiger Nachspielzeit mit diesem Endstand. Trotz einer mutigen Leistung und einiger guter Chancen mussten sich die Lendorfer den effektiveren Spittalern geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Oliver Unteregger (7390 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Oliver Unteregger mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

