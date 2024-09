SV Donau Klagenfurt besiegt ATUS Velden mit 1:0

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 17:12

Der SV Donau Klagenfurt konnte sich in einem spannenden Spiel der Kärntner Liga gegen ATUS Velden mit 1:0 durchsetzen. Das einzige Tor der Partie fiel in der zweiten Halbzeit durch Luka Cerar. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb das Spiel bis zum Schluss spannend. Besonders Velden setzte in den letzten Minuten alles auf eine Karte, konnte aber keinen Ausgleich mehr erzielen.

Erste Halbzeit: Abtasten ohne Tore

Die Partie begann zunächst verhalten. Beide Teams tasteten sich gegenseitig ab, ohne großes Risiko einzugehen. Die Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum gefährliche Chancen zu. Die Zuschauer sahen viele Mittelfeldduelle und kaum nennenswerte Tormöglichkeiten. ATUS Velden versuchte immer wieder, über die Flügel zum Erfolg zu kommen, doch die Defensive von Donau Klagenfurt stand gut organisiert.

Die Heimmannschaft, angeführt von Kapitän Thomas Guggenberger, agierte ebenfalls vorsichtig und versuchte, über gezielte Konter die Gästeabwehr zu überwinden. Doch auch die Veldener Defensive um Kapitän Fabian Kopeinig zeigte sich stabil. Somit endete die erste Halbzeit torlos mit einem 0:0.

Luka Cerar trifft für Donau Klagenfurt

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 48. Minute gelang Luka Cerar der Führungstreffer für den SV Donau Klagenfurt. Nach einem schön herausgespielten Angriff netzte Cerar eiskalt ein und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Die Freude bei den Gastgebern war groß, während Velden nun gezwungen war, mehr nach vorne zu spielen.

Die Gäste aus Velden erhöhten in der Folge den Druck und versuchten, den Ausgleich zu erzwingen. In der 76. Minute konnte jedoch ein Schuss von Roland Putsche vom Torhüter der Heimelf zum Eckball abgewehrt werden. Nur eine Minute später folgte ein weiterer Versuch von Putsche, doch erneut war der Torhüter zur Stelle. Velden drängte weiter, doch die Defensive von Donau Klagenfurt hielt stand.

In der 79. Minute gab es dann einen Moment der Frustration bei den Gästen: Lukas Lausegger schoss den Ball ins Publikum. Die Nerven lagen blank, während die Zeit für Velden immer knapper wurde. Eine vermeintliche Erlösung kam in der 80. Minute, als Tom Zurga den Ball ins Tor beförderte, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt.

Die Schlussoffensive von Velden begann in der 84. Minute, als Martin Sertschnigg einen Schuss weit über das Tor setzte. Das Team ließ sich nicht entmutigen und bekam in der 90. Minute noch einen letzten Freistoß aus 17 Metern zugesprochen. Mario Kröpfl nahm sich der Sache an und traf nur den Pfosten. Im Anschluss beendete der Schiedsrichter das Spiel.

Mit diesem knappen 1:0-Sieg konnte der SV Donau Klagenfurt wertvolle Punkte in der 6. Runde der Kärntner Liga einfahren, während ATUS Velden trotz guter Chancen und großem Einsatz ohne Zählbares nach Hause fahren musste.

Stimme zum Spiel

Marcel Kuster, Trainer Velden:

"Wir hatten viel Ballbesitz, konnten aber nur wenig draus machen. Unser Gegner machte es sehr schlau, stand hinten gut. Leider eine sehr bittere Niederlage, aber wir schauen schon Richtung nächste Woche und wollen es dann besser machen."

Kärntner Liga: SV Donau : Velden - 1:0 (0:0)

48 Luka Cerar 1:0

