SVG Bleiburg triumphiert mit 2:0 bei Köttmannsdorf

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 11:27

In der 7. Runde der Kärntner Liga trafen die Köttmannsdorfer auf SVG Bleiburg. Beide Teams starteten ambitioniert in die Partie, doch am Ende setzten sich die Bleiburger mit 2:0 durch. Dominik Peketz avancierte dabei zum Matchwinner, indem er beide Tore erzielte und damit seinem Team den Sieg sicherte.

Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann und beide Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie den Platz als Sieger verlassen wollten. Die Köttmannsdorfer, angeführt von Kapitän Stephan Borovnik, versuchten früh Druck aufzubauen. Dabei waren besonders die Defensivspieler Werner Ambrosch und Fabian Janschitz gefordert, die die Angriffe der Bleiburger abwehren mussten.

SVG Bleiburg, unter der Führung von Trainer Christian Trappitsch, setzte ebenfalls auf eine offensive Ausrichtung. Besonders Dominik Peketz sorgte immer wieder für gefährliche Situationen vor dem Tor der Gastgeber. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten, gelang es keinem Team in der ersten Halbzeit, das Runde ins Eckige zu bringen. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Dominik Peketz entscheidet das Spiel

Nach der Pause änderte sich das Bild. Die Bleiburger kamen entschlossen aus der Kabine und drängten auf den Führungstreffer. In der 54. Minute war es dann soweit: Dominik Peketz nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Köttmannsdorfer und netzte zum 0:1 ein. Der Jubel bei den Bleiburgern war groß, während die Gastgeber nun unter Zugzwang standen.

Köttmannsdorf versuchte in der Folge, den Ausgleich zu erzielen. Doch weder Aner Mandzic noch Christopher Sallinger konnten die gut organisierte Abwehr der Bleiburger überwinden. Die Defensive um Marcel Florian Primozic und Fabian Dörflinger hielt den Angriffen stand und ließ kaum gefährliche Abschlüsse zu.

In der 72. Minute folgte dann die Entscheidung: Wieder war es Dominik Peketz, der nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen den Ball zum 0:2 im Netz unterbrachte. Damit war der Widerstand der Köttmannsdorfer endgültig gebrochen. Trotz weiterer Bemühungen und einer fünfminütigen Nachspielzeit konnten die Gastgeber keinen Treffer mehr erzielen.

Nach 95 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und SVG Bleiburg konnte einen verdienten 2:0-Auswärtssieg feiern. Die Köttmannsdorfer mussten sich hingegen geschlagen geben und werden in den kommenden Spielen hart daran arbeiten müssen, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Stimme zum Spiel

Christian Trappitsch, Trainer Bleiburg:

"Anfangs merkte man von beiden Seiten die Zurückhaltung. Wir wollten hinten gut stehen, was uns super gelang. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, mit ein paar Chancen beiderseits. In der zweiten Halbzeit übernahmen wir das Spiel und belohnten uns mit drei Punkte!"

Die Besten: Köttmannsdorf keiner bzw. Bleiburg Mannschaft

Kärntner Liga: Köttmanns. : Bleiburg - 0:2 (0:0)

72 Dominik Peketz 0:2

54 Dominik Peketz 0:1

