Spannendes Unentschieden zwischen ATSV Wolfsberg und SV Dellach/Gail

In einem packenden Spiel der 7. Runde der Kärntner Liga trennten sich der ATSV Wolfsberg und der SV Dellach/Gail mit einem 2:2-Unentschieden. Das Match bot zahlreiche spannende Momente, dramatische Wendungen und herausragende Einzelleistungen. Beide Mannschaften zeigten großen Kampfgeist und wurden am Ende mit je einem Punkt belohnt.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits nach wenigen Minuten war klar, dass beide Teams entschlossen waren, den Sieg zu erringen. In den ersten Minuten zeigte sich der SV Dellach/Gail als die aktivere Mannschaft und drängte die Wolfsberger in die Defensive. Die erste Großchance für den ATSV Wolfsberg hatte Ziga Rozej in der 22. Minute, als er einen Freistoß nur knapp neben das Tor setzte.

In der 23. Minute war es schließlich Samir Nuhanovic, der für den SV Dellach/Gail die Führung erzielte. Nach einem schnellen Konter setzte er den Ball wunderschön ins Kreuzeck und ließ dem Wolfsberger Torhüter Marin Romac keine Chance. Trotz des Rückstands fanden die Wolfsberger allmählich besser ins Spiel und erspielten sich einige gute Chancen.

Wende durch Rozej

In der 39. Minute gelang dem ATSV Wolfsberg schließlich der verdiente Ausgleich. Ziga Rozej stand nach einer Flanke im Strafraum goldrichtig und köpfte den Ball zum 1:1 ins Netz. Doch damit nicht genug: Nur zwei Minuten später schlug Rozej erneut zu. Mit einem traumhaften Freistoß aus 20 Metern brachte er die Wolfsberger in der 41. Minute mit 2:1 in Führung.

Mit diesem Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Die zweite Halbzeit begann mit einer kurzen Unterbrechung in der 57. Minute, als Bastian Rupp nach einem Zusammenstoß mit dem gegnerischen Torhüter am Boden lag. Doch bereits eine Minute später konnte das Spiel fortgesetzt werden.

In der 55. Minute hatte Philipp Michael Baumgartner die Chance, die Führung weiter auszubauen, doch sein Schuss aus 30 Metern konnte vom Gästekeeper pariert werden. Die Wolfsberger drängten weiterhin auf das dritte Tor, doch die Defensive des SV Dellach/Gail hielt stand.

Dramatischer Ausgleich in letzter Minute

Als das Spiel in die Schlussphase ging, schien der ATSV Wolfsberg auf dem besten Weg, die drei Punkte zu sichern. Doch in der Nachspielzeit kam es noch einmal zu einer dramatischen Wende. In der 90. Minute gelang es Marco Lesiak, den Ball aus kurzer Distanz volley ins Tor zu befördern und damit den 2:2-Ausgleich für den SV Dellach/Gail zu erzielen.

Trotz des späten Ausgleichs gaben die Wolfsberger nicht auf und kämpften bis zum Schluss um den Sieg. Doch der Schlusspfiff ertönte nach 93 Minuten und das Spiel endete mit einem gerechten Unentschieden. Die Heimischen hätten sich die drei Punkte zwar verdient, aber Marco Lesiak verhinderte dies mit seinem späten Tor.

Am Ende bot das Spiel alles, was das Herz eines Fußballfans begehrt: Tore, Spannung und Dramatik bis zur letzten Minute. Beide Teams können stolz auf ihre Leistung sein und werden in den kommenden Spielen sicherlich weiterhin für spannende Momente sorgen.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Wilscher, Trainer Dellach:

"Eine wirklich sehr starke Partie von beiden Seiten. Wir konnten vorlegen, mussten aber vor der Pause einen Doppelschlag in Kauf nehmen. Nach der Halbzeit dauerte es, bis wir den verdienten Ausgleich machten, aber am Ende ist das X total gerecht."

Die Besten: Wolfsberg Rozej (Mittelfeld) bzw. Dellach Miletic (Tor), Kaltenhofer (Verteidigung), Wastian (Mittelfeld)

Kärntner Liga: Wolfsberg : Dellach/G - 2:2 (2:1)

94 Marco Lesiak 2:2

41 Ziga Rozej 2:1

39 Ziga Rozej 1:1

23 Samir Nuhanovic 0:1

