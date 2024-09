SC St. Veit triumphiert knapp gegen SV St. Jakob/R.

Spielberichte

In der 7. Runde der Kärntner Liga sicherte sich der SC St. Veit einen hart umkämpften 1:0-Sieg gegen den SV St. Jakob/R. Das einzige Tor des Abends erzielte David Hude mit einem fulminanten Distanzschuss. Trotz intensiver Bemühungen der Gäste in der Schlussphase gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen.

David Hude trifft für den SC St. Veit

Die Begegnung begann ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der 16. Minute musste der Heimtorwart des SC St. Veit sein Können unter Beweis stellen und einen gefährlichen Freistoß der Gäste abwehren. Nur wenige Minuten später zeigte sich die Defensive des SC St. Veit ebenfalls solide, als sie einen weiteren Angriff des SV St. Jakob/R. erfolgreich entschärften.

Der SC St. Veit machte seinerseits Druck und kam in der 25. Minute zu einer vielversprechenden Ecke, die jedoch nur die Querlatte traf. Doch die Heimmannschaft ließ sich nicht entmutigen. In der 38. Minute war es schließlich David Hude, der das Stadion zum Beben brachte. Mit einem kraftvollen Schuss aus 30 Metern Entfernung überwand er den Torwart der Gäste und erzielte das 1:0. Kurz darauf kamen die Gäste zwar noch einmal gefährlich vor das Tor des SC St. Veit, doch der Heimtorwart verhinderte den Ausgleich.

St. Jakob/R. drängt auf den Ausgleich

Nach der Pause setzte der SC St. Veit zunächst das Spielgeschehen fort, doch der SV St. Jakob/R. machte zunehmend Druck. In der 60. Minute erhielten die Gäste einen Freistoß, der jedoch keine Gefahr brachte. Auch die Offensivbemühungen der Gäste waren nicht von Erfolg gekrönt, wie ein Konter in der 67. Minute, bei dem der Ball weit über das Tor flog. Gleichzeitig setzte der SC St. Veit immer wieder gefährliche Nadelstiche. Ein Stangenschuss von Julian Brandstätter in der 65. Minute brachte die Gäste in Bedrängnis.

In der Schlussphase erhöhte der SV St. Jakob/R. den Druck nochmals erheblich. Ein Super Abschluss in der 90. Minute, den der Torwart des SC St. Veit jedoch glänzend parierte, war nur ein Beispiel für die vielen Angriffsbemühungen der Gäste. Trotz mehrerer Eckbälle und gefährlicher Konter gelang es dem SV St. Jakob/R. nicht, die Abwehr des SC St. Veit zu überwinden. In der 96. Minute ertönte schließlich der Schlusspfiff und der SC St. Veit durfte sich über einen knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg freuen.

Der SC St. Veit zeigte sich in dieser Partie als diszipliniertes und kämpferisches Team, das sowohl in der Defensive als auch in der Offensive Akzente setzen konnte. Der Aufsteiger verdiente sich den Sieg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und die entscheidende Aktion von Hude, die das Spiel letztlich entschied. Auf der anderen Seite muss der SV St. Jakob/R. trotz guter Chancen und intensiver Bemühungen mit einer knappen Niederlage den Heimweg antreten.

Stimme zum Spiel

Thomas Höller, Trainer St. Jakob

"Eine sehr gute Leistung von uns. Leider belohnten wir uns nicht, obwohl wir wirklich sehr gut im Spiel waren. Leider befinden wir uns momentan nicht auf Kurs, aber ich bin mir sicher, das wir in den nächsten Spielen mit so einer Leistung wieder punkten!"

Die Besten: St. Veit Robitsch (Tor), Hude (Mittelfeld) bzw. Gailer (Tor), Schüttelkopf (Verteidigung), Bauer, Michal (Mittelfeld)

Kärntner Liga: SC St. Veit : St. Jakob/R. - 1:0 (1:0)

38 David Armin Hude 1:0

