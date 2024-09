Austria Klagenfurt Amateure siegen deutlich gegen SV Donau Klagenfurt

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 11:57

In der 7. Runde der Kärntner Liga trafen die Austria Klagenfurt Amateure auf den SV Donau Klagenfurt. In einem einseitigen Spiel setzten sich die Gastgeber klar mit 3:0 durch und festigten damit ihre Position in der Liga. Bereits zur Halbzeit stand der Sieg durch Tore von Naldo Aparecido Rodriguez, Erik Kovac und Dino Delic fest.

Frühe Führung durch Naldo Aparecido Rodriguez

Der Anpfiff des Spiels erfolgte, und beide Mannschaften begannen das Match mit viel Engagement. Bereits in der 24. Minute gelang den Gastgebern der erste Durchbruch. Naldo Aparecido Rodriguez brachte die Austria Klagenfurt Amateure mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieser Treffer setzte den Grundstein für die Dominanz der Hausherren im weiteren Spielverlauf.

Nur fünf Minuten später, in der 29. Minute, legten die Austria Klagenfurt Amateure nach. Erik Kovac konnte einen schnellen Angriff erfolgreich abschließen und erhöhte auf 2:0. Die Abwehr von SV Donau Klagenfurt hatte große Schwierigkeiten, das Tempo und die Angriffswellen der Gastgeber zu stoppen. Das schnelle zweite Tor ließ kaum Zweifel daran, wer das Spiel kontrollierte.

Dino Delic sorgt für die Vorentscheidung

Die Gastgeber zeigten weiterhin ein starkes Spiel und dominierten das Geschehen auf dem Platz. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, setzte Dino Delic ein weiteres Ausrufezeichen. Mit einem gezielten Schuss markierte er das 3:0 für die Austria Klagenfurt Amateure. Der Treffer kurz vor der Halbzeit bedeutete praktisch schon die Vorentscheidung und nahm dem Spiel jegliche Spannung.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit einer kontrollierten Leistung der Hausherren. Sie ließen den Ball geschickt laufen und hielten den Gegner weitestgehend in Schach. SV Donau Klagenfurt gelang es nicht, nennenswerte Chancen herauszuspielen, während die Austria Klagenfurt Amateure defensiv stabil standen.

Das Spiel plätscherte in der zweiten Halbzeit vor sich hin, ohne dass es zu weiteren großen Höhepunkten kam. Die Gastgeber verwalteten ihren komfortablen Vorsprung und ließen dem Gegner kaum Möglichkeiten, noch einmal ins Spiel zurückzufinden.

In der 93. Minute ertönte schließlich der Schlusspfiff und besiegelte den 3:0-Sieg der Austria Klagenfurt Amateure. Die Mannschaft von Trainer Rolf Landerl zeigte eine überzeugende Leistung und sicherte sich verdient die drei Punkte. SV Donau Klagenfurt hingegen musste eine bittere Niederlage hinnehmen und wird sich in den kommenden Spielen steigern müssen, um den Anschluss in der Liga nicht zu verlieren.

Kärntner Liga: Austria Klagenfurt Amat. : SV Donau - 3:0 (3:0)

45 Dino Delic 3:0

29 Erik Kovac 2:0

24 Naldo Aparecido Rodriguez 1:0

