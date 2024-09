ATUS Ferlach erzwingt Unentschieden gegen FC Lendorf

Spielberichte

Im einzigem Samstagsspiel der 7. Runde der Kärntner Liga trennen sich der ATUS Ferlach und der FC Lendorf mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gäste gingen früh in Führung, doch die Gastgeber kämpften sich in der zweiten Halbzeit zurück und sicherten sich einen Punkt dank eines Treffers von Hannes Marcel Schwarz. Das Spiel bot den Zuschauern auf beiden Seiten einige spannende Momente und zeigte den unermüdlichen Einsatz beider Mannschaften.

Frühe Führung für Lendorf

Das Match begann mit einem schnellen Tor für den FC Lendorf. In der 16. Minute gelang Christian Wernisch der erste Treffer des Spiels. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter des ATUS Ferlach, Florian Heindl, keine Chance und brachte die Lendorfer mit 0:1 in Führung. Der frühe Rückstand setzte die Gastgeber unter Druck, die jedoch weiterhin versuchten, das Spiel zu kontrollieren und Chancen zu kreieren.

Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und hohem Tempo. Beide Mannschaften zeigten sich kämpferisch und versuchten, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Der ATUS Ferlach hatte einige vielversprechende Angriffe, die jedoch von der gut organisierten Abwehr des FC Lendorf vereitelt wurden. Auf der anderen Seite blieb auch die Defensive des ATUS Ferlach aufmerksam und verhinderte weitere Treffer der Gäste.

In der 45. Minute endete die erste Halbzeit mit dem Halbzeitstand von 0:1. Die Gastgeber gingen in die Kabine mit der Aufgabe, das Spiel in der zweiten Hälfte zu drehen und den Ausgleich zu erzielen.

Schwarz rettet den Punkt für Ferlach

Die zweite Halbzeit begann mit einem ähnlichen Bild wie die erste: Beide Teams zeigten viel Einsatz und kämpften um jeden Ball. Der ATUS Ferlach erhöhte den Druck und versuchte, den Ausgleich zu erzwingen. Die Bemühungen wurden schließlich in der 64. Minute belohnt, als Hannes Marcel Schwarz den erlösenden Treffer erzielte. Mit einem platzierten Schuss stellte er den 1:1-Ausgleich her und brachte die Gastgeber wieder zurück ins Spiel.

Nach dem Ausgleich erhöhten die Ferlacher den Druck weiter und versuchten, das Spiel komplett zu drehen. Die Lendorfer verteidigten jedoch geschickt und ließen keine weiteren Tore zu. Beide Mannschaften hatten in der Schlussphase noch einige Gelegenheiten, den Siegtreffer zu erzielen, doch es blieb beim 1:1.

Die letzten Minuten der Partie waren von intensiven Angriffsbemühungen auf beiden Seiten geprägt, doch die Abwehrreihen standen sicher und ließen keine weiteren Treffer zu. Schließlich ertönte der Schlusspfiff nach 90 Minuten, und das Spiel endete mit einem gerechten Unentschieden.

Das Unentschieden war für beide Mannschaften ein hart erkämpfter Punkt. Während der FC Lendorf sich über die frühe Führung freuen konnte, bewies der ATUS Ferlach Kampfgeist und zeigte eine starke Leistung in der zweiten Halbzeit, um den Ausgleich zu erzielen. Beide Teams können aus diesem Spiel positive Aspekte mitnehmen und sich auf die kommenden Herausforderungen in der Kärntner Liga vorbereiten.

Kärntner Liga: Ferlach : Lendorf - 1:1 (0:1)

64 Hannes Marcel Schwarz 1:1

16 Christian Wernisch 0:1

