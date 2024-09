Sechs Tore, aber kein Sieger in Dellach

Spielberichte

Der SV Dellach/Gail und der SV Spittal/Drau lieferten sich ein spannendes und torreiches Duell in der 8. Runde der Kärntner Liga. Beide Mannschaften zeigten starke Leistungen und boten den Zuschauern ein Fußballspiel auf höchstem Niveau. Am Ende trennten sich die Teams mit einem 3:3-Unentschieden.

Tabellenführer gerät ins Hintertreffen

Schon früh im Spiel wurde klar, dass beide Mannschaften auf Sieg spielen wollten. Es dauerte jedoch bis zur 14. Minute, ehe der erste Treffer fiel. Martin Jantschgi brachte den Dellach mit einem präzisen Schuss in Führung und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen.

Die Dellacher ließen nicht nach und erhöhten in der 32. Minute auf 2:0 durch ein Tor von Samir Nuhanovic. Ein Freistoß für die Heimischen blieb jedoch ungenutzt. Doch der Tabellenführer wollte sich nicht geschlagen geben und antwortete nur sechs Minuten später. Adrian Steurer erzielte in der 38. Minute den Anschlusstreffer und brachte sein Team wieder ins Spiel. So ging es mit einem knappen 2:1-Vorsprung für den SV Dellach in die Halbzeitpause.

Packende zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie spannend. Der SV Spittal drängte auf den Ausgleich und erspielte sich mehrere Chancen. In der 53. Minute hatten die Spittaler einen Eckball, der jedoch nicht zum Erfolg führte. Der Dellach-Torhüter Jaka Miletic musste in der 57. Minute erneut in extremis retten, um die Führung zu verteidigen.

In der 66. Minute kamen die Dellacher wieder zu einem Eckball, der jedoch ebenfalls nicht verwandelt werden konnte. Ein Elfmeter in der 67. Minute brachte Spittal schließlich wieder ins Spiel. Adrian Steurer verwandelte den Strafstoß sicher und stellte den 2:2-Ausgleich her. Nun war das Match wieder völlig offen.

In der 79. Minute war es dann Maximilian Wastian, der den SV Dellach erneut in Führung brachte. Doch diese Führung sollte nicht lange Bestand haben. Ein Eckball für die Spittaler in der 83. Minute konnte zunächst noch geklärt werden. Doch kurz vor dem Abpfiff erzielte Samuel Müllmann den erneuten Ausgleich zum 3:3. Der Treffer wurde von den Spittalern euphorisch gefeiert, denn er sicherte dem Tabellenführer einen wichtigen Punkt.

Nach vier Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Leitner das Spiel ab, und beide Teams trennten sich mit einem gerechten 3:3-Unentschieden. Die Partie hatte alles, was das Fußballherz begehrt: Spannung, Tempo und viele Tore.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Richard Waditzer (18900 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Richard Waditzer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.