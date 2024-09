Traditionsduell zwischen SAK Klagenfurt und SVG Bleiburg endet 2:2

Spielberichte

Der SAK Klagenfurt und der SVG Bleiburg lieferten sich in der 8. Runde der Kärntner Liga ein packendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Die Begegnung im Stadion des Slowenischen Athletikklubs begann vielversprechend und bot den Zuschauern von Anfang an spannende Momente. Beide Mannschaften zeigten einen hohen Einsatz und schenkten sich nichts, was zu einem Spielverlauf mit mehreren Wendungen führte.

Frühe Führung für den SAK Klagenfurt

Das Match begann mit viel Energie und schon in der 17. Minute konnte der SAK Klagenfurt die Führung übernehmen. Sebastian Hertelt traf nach einer präzisen Flanke von Kapitän Zoran Vukovic zum 1:0 für den Slowenischen Athletikklub. Dieses Tor sorgte für einen regelrechten Motivationsschub beim Heimteam, das die erste Halbzeit dominierte. Trotz zahlreicher Bemühungen konnte der SVG Bleiburg keine nennenswerten Torchancen kreieren und so ging es mit einem 1:0 in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederanpfiff kam SVG Bleiburg deutlich entschlossener aus der Kabine. In der 59. Minute gelang Maximilian Trappitsch der verdiente Ausgleich zum 1:1. Der Treffer brachte die Gäste zurück ins Spiel und setzte den SAK Klagenfurt unter Druck. Nur acht Minuten später, in der 67. Minute, war es Lazar Gacic, der mit einem sehenswerten Tor die Führung für die Bleiburger erzielte. Plötzlich war der SVG Bleiburg mit 2:1 in Front und das Spiel schien zu ihren Gunsten zu kippen.

Spannung bis zur letzten Minute

Doch der SAK Klagenfurt zeigte Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 69. Minute war es erneut Sebastian Hertelt, der den Slowenischen Athletikklub mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 2:2 brachte. Das Tor fiel nur zwei Minuten nach dem Führungstreffer der Gäste und stellte die Weichen für eine packende Schlussphase.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die anschließende Nachspielzeit von drei Minuten verliefen hochspannend. Beide Mannschaften suchten die Entscheidung und hatten Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Doch letztlich blieb es beim 2:2, was für beide Teams einen verdienten Punkt bedeutete. Das Unentschieden reflektierte die ausgeglichene Leistung beider Mannschaften, die sich über die gesamte Spieldauer hinweg nichts schenkten.

Mit diesem Ergebnis bleibt der SAK Klagenfurt weiterhin in der oberen Tabellenhälfte der Kärntner Liga und kann auf die gezeigte Leistung stolz sein. Auch der SVG Bleiburg zeigte, dass mit ihnen jederzeit zu rechnen ist, und nahm einen wichtigen Punkt mit nach Hause. Insgesamt bot dieses Spiel alles, was das Fußballherz begehrt: frühe Tore, Wendungen im Spielverlauf und Spannung bis zur letzten Minute.

Stimme zum Spiel

Christian Trappitsch, Trainer Bleiburg:

"Es war ein sehr gutes Ligaspiel gegen einen starken Gegner. Mit meiner jungen Truppe konnten wir gut, gegen einen spielerisch starken Gegner, mithalten. In Summe ist die Punkteteilung gerecht!"

Die Besten: SAK Mannschaft bzw. Bleiburg Mannschaft

Kärntner Liga: SAK : Bleiburg - 2:2 (1:0)

69 Sebastian Hertelt 2:2

67 Lazar Gacic 1:2

59 Maximilian Trappitsch 1:1

17 Sebastian Hertelt 1:0

Details

