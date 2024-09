KAC 1909 triumphiert in torreichem Duell gegen SC St. Veit mit 4:3

Spielberichte

Details Samstag, 14. September 2024 12:09

In einer aufregenden Partie der Kärntner Liga setzte sich der KAC 1909 knapp mit 4:3 gegen den SC St. Veit durch. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Toren und spannenden Momenten, die die Zuschauer in Atem hielten. Während der KAC 1909 in der ersten Halbzeit die Führung ergriff, kämpfte sich der SC St. Veit in den letzten Minuten des Spiels zurück und machte die Begegnung bis zum Schlusspfiff spannend.

Furioser Beginn und knappe Halbzeitführung

Bereits früh in der Partie setzte der KAC 1909 ein Zeichen und ging in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. David Gräfischer nutzte eine Gelegenheit und brachte die Klagenfurter auf die Anzeigetafel. Doch der SC St. Veit ließ sich von diesem frühen Rückstand nicht beeindrucken und fand Mitte der ersten Halbzeit zurück ins Spiel. In der 37. Minute war es David Armin Hude, der den Ausgleich für die Gäste erzielte und somit die Partie wieder offen gestaltete.

Der KAC, angetrieben von den heimischen Fans, zeigte sich jedoch unbeeindruckt vom Ausgleich und stellte noch vor der Halbzeitpause den alten Abstand wieder her. Mihret Topcagic sorgte in der 45. Minute für das 2:1 und sicherte seinem Team eine knappe Führung zur Pause.

KAC 1909 zieht davon, doch SC St. Veit kämpft bis zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel drängte der KAC weiter und baute seine Führung in der 49. Minute aus. Amir Mohammadi erzielte das 3:1 und brachte den Klagenfurter AC damit in eine komfortable Position. Das Team von SC St. Veit versuchte, den Druck zu erhöhen, doch es war erneut der KAC, der in der 59. Minute durch Jakob Orgonyi das 4:1 erzielte und damit scheinbar alles klar machte.

Doch der SC St. Veit gab sich nicht geschlagen und startete eine beeindruckende Aufholjagd in den letzten Minuten des Spiels. In der 88. Minute gelang Lukas Bernhard Unterweger der Anschlusstreffer zum 4:2, was noch einmal Hoffnung aufkeimen ließ. Diese wurde in der 90. Minute weiter befeuert, als Alexander Hofer das 4:3 erzielte und den Rückstand auf nur ein Tor reduzierte.

Die Schlussphase der Partie war dann von hoher Intensität und großem Einsatz auf beiden Seiten geprägt. Der KAC 1909 verteidigte mit allem, was sie hatten, und der SC St. Veit versuchte verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen. Am Ende blieb es jedoch beim knappen 4:3 für den KAC 1909, der damit drei wichtige Punkte in der Kärntner Liga einfuhr.

Mit diesem spannenden Sieg festigte der KAC 1909 seine Position in der Liga und zeigte, dass sie auch in engen und torreichen Spielen bestehen können. Der SC St. Veit hingegen wird trotz der Niederlage positive Aspekte aus dem Spiel mitnehmen und weiterhin kämpfen, um in der Liga erfolgreich zu sein.

Stimme zum Spiel

Rudolf Perz, Trainer KAC:

"Wir waren sehr gut in der Partie und hatten das Spiel im Griff. Auch nach dem Ausgleich konnten wir direkt antworten. Bis zur 75 Minute war alles auf unserer Seite, bis das Spiel kippte. Am Ende muss man sagen, das der Sieg verdient ist, nur die Gegentore waren über das Spiel gesehen nicht notwendig!"

Die Besten: KAC Bergmann (Verteidigung), Mohammadi (Mittelfeld), Topcagic (Sturm) bzw. St. Veit Springer (Mittelfeld)

Kärntner Liga: KAC 1909 : SC St. Veit - 4:3 (2:1)

94 Alexander Hofer 4:3

88 Lukas Bernhard Unterweger 4:2

59 Jakob Orgonyi 4:1

49 Amir Mohammadi 3:1

46 Mihret Topcagic 2:1

37 David Armin Hude 1:1

6 David Gräfischer 1:0

