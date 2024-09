VST Völkermarkt dominiert ATUS Ferlach mit einem überzeugenden 4:1-Sieg

Spielberichte

Der VST Völkermarkt hat in der 8. Runde der Kärntner Liga eine beeindruckende Leistung gezeigt und ATUS Ferlach mit 4:1 besiegt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Pawluch präsentierte sich in bester Form und ließ den Gästen aus Ferlach nur wenig Chancen. Besonders auffällig war Lukas Urnik, der mit zwei Toren maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Frühe Führung für die Völkermarkter

Das Spiel begann mit einer leichten Verzögerung, da der Schiedsrichter etwas verspätet eintraf. Dennoch ließen sich die Spieler des VST Völkermarkt davon nicht beirren und zeigten von Beginn an eine starke Leistung. Bereits in der 23. Minute gelang Mario Daniel Gugganig der erste Treffer des Abends. Mit einem präzisen Schuss ins untere Eck brachte er die Heim-Mannschaft in Führung.

Der Völkermarkter Sport- und Turnverein dominierte weiterhin das Spielgeschehen, während die Ferlacher Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden. Trotz einiger Bemühungen der Gäste, den Ausgleich zu erzielen, blieb die Defensive des VST Völkermarkt stabil. Die erste Halbzeit endete somit mit einer 1:0-Führung für die Heimmannschaft.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzte der VST Völkermarkt seinen Offensivdrang fort. In der 64. Minute war es erneut Lukas Urnik, der nach einem präzisen Pass den Ball im Netz unterbrachte und damit auf 2:0 erhöhte. Dieses Tor brachte den VST Völkermarkt in eine komfortable Position und erhöhte den Druck auf die Ferlacher.

In der 81. Minute setzte Fabian Klaus Anetitsch einen weiteren Akzent und erzielte das 3:0. Sein Treffer war das Resultat einer schön herausgespielten Kombination, die die Abwehr der Gäste überwinden konnte. Trotz des deutlichen Rückstands gaben die Ferlacher nicht auf und versuchten, noch einen Ehrentreffer zu erzielen.

In der 88. Minute gelang dies Julian Völz, der für den ATUS Ferlach zum 3:1 traf. Sein Treffer war jedoch nur ein kleiner Trost für die Gäste, da der Völkermarkter Sport- und Turnverein kurz darauf den Schlusspunkt setzte. In der 90. Minute markierte Lukas Urnik mit seinem zweiten Tor des Abends den 4:1-Endstand.

Der Schlusspfiff ertönte nach zwei Minuten Nachspielzeit, und der VST Völkermarkt durfte sich über einen verdienten Sieg freuen. Mit dieser Leistung zeigte die Mannschaft, dass sie in der Kärntner Liga weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird.

Stimme zum Spiel

Mario Verdel, Trainer Ferlach:

"Wir hatten früh die Möglichkeit auf das erste Tor, konnten die Chance aber nicht nutzen und bekammen im Gegenzug das Tor. Nach der Halbzeit waren wir wieder vorm leeren Tor, trafen nicht. Im Konter bekammen wir das 2:0. So war die Partie anschließend entschieden!"

Die Besten: Völkermarkt Zitterer (Tor), Urnik (Mittelfeld) bzw. Ferlach keiner

Kärntner Liga: Völkermarkt : Ferlach - 4:1 (1:0)

90 Lukas Urnik 4:1

88 Julian Völz 3:1

81 Fabian Klaus Anetitsch 3:0

64 Lukas Urnik 2:0

23 Mario Daniel Gugganig 1:0

