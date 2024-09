ATUS Velden triumphiert in packendem Duell gegen den FC Lendorf

Spielberichte

Details Sonntag, 15. September 2024 16:18

Der FC Lendorf musste sich in der 8. Runde der Kärntner Liga dem ATUS Velden mit 1:3 geschlagen geben. In einem spannenden und hart umkämpften Spiel konnten die Gäste aus Velden letztlich den Sieg davontragen. Trotz eines frühen Ausgleichs der Lendorfer setzten sich die Gäste in der zweiten Halbzeit durch und sicherten sich die drei Punkte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem FC Lendorf und ATUS Velden begann mit einem frühen Schlagabtausch. Bereits in der 30. Minute gingen die Gäste durch Mario Kröpfl in Führung. Nach einem sehenswerten Spielzug konnte Kröpfl den Ball im Netz unterbringen und brachte ATUS Velden mit 0:1 in Front. Doch die Antwort der Lendorfer ließ nicht lange auf sich warten. In der 33. Minute erzielte Max Steinthaler den Ausgleich für die Gastgeber. Nach einem energischen Vorstoß gelang es ihm, den Ball im Tor von Velden unterzubringen. Mit diesem 1:1 gingen beide Teams in die Halbzeitpause.

Die Entscheidung in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Hälfte des Spiels nahm die Intensität weiter zu, und beide Mannschaften suchten nach der entscheidenden Führung. In der 58. Minute war es dann Tom Zurga, der ATUS Velden erneut in Führung brachte. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter des FC Lendorf keine Chance und stellte auf 1:2. Die Lendorfer versuchten daraufhin, den erneuten Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr der Gäste stand stabil und ließ nur wenige Chancen zu.

Schließlich gelang Florian Schaller in der 72. Minute die Vorentscheidung. Mit einem gut platzierten Schuss erhöhte er auf 1:3 und brachte ATUS Velden auf die Siegerstraße. Der FC Lendorf bemühte sich zwar weiterhin um den Anschluss, konnte jedoch keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Die Gäste aus Velden verteidigten ihre Führung souverän und ließen in der Schlussphase nichts mehr anbrennen.

Nach einer Minute Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und ATUS Velden konnte einen verdienten 1:3-Auswärtssieg feiern. Die Lendorfer zeigten zwar eine kämpferische Leistung, mussten sich jedoch letztlich der Effizienz und Abgeklärtheit der Gäste geschlagen geben.

Mit diesem Sieg festigt ATUS Velden seine Position in der Tabelle der Kärntner Liga, während der FC Lendorf weiter um wichtige Punkte kämpfen muss, um sich im Mittelfeld zu behaupten. Das Spiel bot den Zuschauern auf jeden Fall spannende Unterhaltung und einige sehenswerte Treffer.

Stimme zum Spiel

Marcel Kuster, Trainer Velden:

"Es war ein sehr gutes Spiel von uns. Unser Gegner stand zwar sehr kompakt, aber am Ende konnten wir unsere Chancen nutzen und haben uns diesen Sieg verdient!"

Die Besten: Lendorf bzw. Velden Schaller (Mittelfeld), Sadnik (Sturm)

Kärntner Liga: Lendorf : Velden - 1:3 (1:1)

72 Florian Schaller 1:3

58 Tom Zurga 1:2

33 Max Steinthaler 1:1

30 Mario Kröpfl 0:1

