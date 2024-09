Spannendes Remis zwischen SV Donau Klagenfurt und ASKÖ Köttmannsdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 15. September 2024 16:26

In der 8. Runde der Kärntner Liga trafen der SV Donau Klagenfurt und ASKÖ Köttmannsdorf aufeinander. In einem von taktischen Manövern und defensiven Stärken geprägten Spiel trennten sich die beiden Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Während die erste Halbzeit torlos blieb, entwickelten sich die letzten Minuten der Partie zu einem wahren Krimi, der die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem hielt.

Torflaute in der ersten Halbzeit

Die Begegnung begann mit einer schnellen Abtastphase, in der beide Mannschaften zunächst auf Sicherheit setzten. Bereits in der zweiten Minute prüfte Boyo Jarjue den Torhüter von Köttmannsdorf, Werner Ambrosch, der jedoch sicher parierte. In der 9. Minute vergab der SV Donau Klagenfurt eine Freistoßchance, als der Schuss in der Mauer hängen blieb. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit dominierte vor allem die Defensive beider Teams. Köttmannsdorf gelang es mehrmals, durch Standardsituationen Gefahr zu erzeugen, wie etwa in der 18. Minute, als Adis Ajkic eine Flanke auf Stephan Borovnik schlug, dessen Kopfball jedoch von Aljaz Cotman im Tor von SV Donau Klagenfurt entschärft wurde.

Der SV Donau Klagenfurt hatte ebenfalls seine Chancen, etwa durch Andre Hubert Schmedler, dessen Schuss in der 26. Minute von Ambrosch pariert wurde. Auch Darko Zec hatte mehrere Gelegenheiten, per Kopf für Gefahr zu sorgen, konnte aber ebenfalls keinen Treffer erzielen. So ging es nach einer spannenden, aber torlosen ersten Halbzeit in die Kabinen.

Dramatische Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, doch allmählich nahmen die Offensivbemühungen beider Teams zu. In der 50. Minute hatte der SV Donau Klagenfurt die beste Chance zur Führung, als ein Schuss von Leo Petzner von Ambrosch spektakulär auf der Linie gehalten wurde. In den folgenden Minuten kam Köttmannsdorf durch Schüsse von Marcel Daniel Arrich und Sandro Franz Wilplinger zu weiteren Gelegenheiten, die jedoch vom sicheren Cotman vereitelt wurden.

Die entscheidenden Szenen spielten sich jedoch in den letzten zehn Minuten der Partie ab. In der 85. Minute trat Aner Mandzic eine Ecke für Köttmannsdorf, die zunächst abgewehrt wurde. Nur zwei Minuten später war es erneut Mandzic, der eine Ecke auf Adis Ajkic schlug, der per Kopf zum 0:1 für Köttmannsdorf traf. Die Freude bei den Gästen währte jedoch nur kurz, denn in der Nachspielzeit schlug der SV Donau Klagenfurt zurück. Amer Krcic gelang in der 90. Minute nach einem energischen Angriff der Ausgleich zum 1:1.

In den verbleibenden Minuten versuchten beide Mannschaften noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen, doch letztlich blieb es beim gerechten Unentschieden. Die Partie endete nach 95 Minuten mit einem leistungsgerechten 1:1, das die starken Abwehrleistungen und das taktische Geschick beider Teams unterstrich.

Stimme zum Spiel

Alexander Suppantschitsch, Trainer Köttmannsdorf:

"Ein wirklich sehr taktisches Spiel, wo es beiderseits wenig Chancen gab. Unser Gegner kam zwar besser aus der Halbzeit, aber wir konnten uns spät die Führung sichern. Leider bekammen wir direkt darauf den Ausgleich, was uns leider die drei Punkte kostete. Am Ende ist das Unentschieden gerecht!"

Die Besten: Donau Cotman (Tor) bzw Köttmannsdorf Ajkic (Sturm)

Kärntner Liga: SV Donau : Köttmanns. - 1:1 (0:0)

93 Amer Krcic 1:1

87 Adis Ajkic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.