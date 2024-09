ATSV Wolfsberg dreht das Spiel gegen den SV St. Jakob/R.

Spielberichte

Details Sonntag, 15. September 2024 16:31

In einem spannenden und hart umkämpften Spiel konnte der ATSV Wolfsberg den SV St. Jakob/R. mit 3:2 besiegen. Trotz eines frühen Rückstands bewiesen die Gäste großen Kampfgeist und drehten die Partie in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten. Der SV St. Jakob/R. startete stark und ging früh in Führung, aber am Ende mussten sie sich dem ATSV Wolfsberg geschlagen geben.

Frühe Führung für die St. Jakober

Die Partie begann mit einem konzentrierten Auftreten des SV St. Jakob/R., der von Beginn an Druck auf den ATSV Wolfsberg ausübte. Diese aggressive Spielweise zahlte sich bereits in der 21. Minute aus, als Sebastian Bauer die Hausherren in Führung brachte. Mit einem präzisen Abschluss ließ er dem Torwart der Wolfsberger keine Chance und stellte das Ergebnis auf 1:0. Die frühe Führung gab den St. Jakobern Sicherheit und sie kontrollierten das Spiel weitgehend bis zur Halbzeitpause.

Der ATSV Wolfsberg kam nur selten gefährlich vor das Tor der Gastgeber. Die Defensive des SV St. Jakob/R. stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Zur Halbzeit hieß es daher verdient 1:0 für die Heimmannschaft.

Aufholjagd der Wolfsberger

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Der ATSV Wolfsberg kam deutlich besser aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. In der 60. Minute war es schließlich Andraz Paradiz, der den Bann brach und den 1:1-Ausgleich erzielte. Sein Tor war der Auftakt zu einer starken Phase der Gäste, die nun deutlich mehr Ballbesitz und Spielanteile hatten.

Nur 15 Minuten später gelang dem ATSV Wolfsberg die Wende. Marcel Maximilian Stoni brachte sein Team in der 75. Minute mit 2:1 in Führung. Er nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SV St. Jakob/R. und schob den Ball souverän ein. Der Jubel bei den mitgereisten Fans der Wolfsberger war groß, und die Gastgeber mussten nun alles nach vorne werfen, um den erneuten Rückstand aufzuholen.

Doch die Gäste waren noch nicht zufrieden und wollten die Entscheidung erzwingen. In der 81. Minute war es Patrick Pfennich, der das 3:1 für den ATSV Wolfsberg erzielte. Mit einem kraftvollen Schuss ließ er dem Torwart des SV St. Jakob/R. keine Chance und erhöhte den Druck auf die Hausherren weiter.

Der SV St. Jakob/R. gab sich jedoch nicht auf und kämpfte bis zum Schluss. In der 90. Minute gelang Mario Marjanovic der Anschlusstreffer zum 2:3. Die Hoffnung auf ein Unentschieden war wieder da, aber die Zeit lief gegen die St. Jakober.

Nach sechs Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und der ATSV Wolfsberg durfte sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen. Der SV St. Jakob/R. zeigte eine starke Leistung, konnte aber die drei Punkte nicht im eigenen Stadion behalten.

Stimme zum Spiel

Mario Romac, Trainer Wolfsberg:

"Ein sehr schweres Spiel, wobei wir uns viele Chancen erarbeiten konnten. Unser Gegner war sehr bissig und wollte vorlegen, was ihnen auch gelang. Wir konnten aber den Ausgleich machen und anschließend vorlegen. Über das Spiel gesehen hatten wir viele Chancen, was auch zum verdienten Sieg führte!"

Die Besten: St. Jakob bzw. Wolfsberg Mannschaft

Kärntner Liga: St. Jakob/R. : Wolfsberg - 2:3 (1:0)

92 Mario Marjanovic 2:3

81 Patrick Pfennich 1:3

75 Marcel Maximilian Stoni 1:2

60 Andraz Paradiz 1:1

21 Sebastian Bauer 1:0

