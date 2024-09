ATSV Wolfsberg siegt knapp gegen KAC 1909

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 12:21

In einem spannenden und hart umkämpften Spiel der Kärntner Liga konnte der ATSV Wolfsberg einen knappen 1:0-Sieg gegen den KAC 1909 einfahren. Der entscheidende Treffer fiel in der ersten Halbzeit und brachte den Wolfsbergern letztlich den Sieg. Trotz intensiver Bemühungen der Gäste aus Klagenfurt gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel war geprägt von vielen Zweikämpfen und taktischen Manövern beider Mannschaften.

Frühe Führung durch Ziga Rozej

Das Spiel begann mit viel Elan und Tempo. Schon nach 31 Minuten konnte der ATSV Wolfsberg das erste und einzige Tor der Partie bejubeln. Ziga Rozej, der eine starke Leistung auf dem Platz zeigte, erzielte den Treffer und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Der Treffer war das Ergebnis einer gut herausgespielten Kombination im Mittelfeld, die Rozej eiskalt abschloss. Der Torhüter des KAC 1909, Marcel Alexander Niederdorfer, hatte bei diesem Schuss keine Chance.

Die Gäste aus Klagenfurt reagierten sofort und versuchten, den schnellen Ausgleich zu erzielen. Vor allem die Offensivspieler David Gräfischer und Jakob Orgonyi setzten die Verteidigung der Wolfsberger immer wieder unter Druck. Die Abwehr des ATSV Wolfsberg, angeführt von Philipp Michael Baumgartner und Hubert Kothmaier, stand jedoch sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen zu.

Kampfbetonte zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit intensivierten beide Mannschaften ihre Bemühungen. Der KAC 1909 drängte auf den Ausgleich und spielte nun deutlich offensiver. Die Klagenfurter versuchten es immer wieder über die Flügel, insbesondere Maximilian Hubert Watscher zeigte eine starke Leistung und brachte mehrere gefährliche Flanken in den Strafraum der Wolfsberger. Doch die Defensive des ATSV Wolfsberg hielt dem Druck stand.

Der ATSV Wolfsberg verlegte sich in der zweiten Halbzeit zunehmend auf Konterangriffe. Marcel Maximilian Stoni und Urh Gresovnik hatten dabei einige gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen, scheiterten jedoch entweder an der klugen Verteidigung des KAC 1909 oder an deren starkem Torhüter Niederdorfer. Der Trainer des ATSV Wolfsberg, Mario Romac, motivierte seine Mannschaft von der Seitenlinie aus immer wieder zu konzentriertem Abwehrverhalten und schnellen Umschaltaktionen.

In den letzten Minuten des Spiels wurde es noch einmal hektisch. Der Schiedsrichter ließ drei Minuten nachspielen, in denen der KAC 1909 alles nach vorne warf. Die Wolfsberger standen nun mit allen Mann in der Defensive und verteidigten ihre knappe Führung mit Leidenschaft. Trotz aller Bemühungen und eines starken Schlussspurts der Gäste aus Klagenfurt blieb es beim 1:0 für den ATSV Wolfsberg.

Als der Schlusspfiff ertönte, war die Erleichterung bei den Spielern und Anhängern des ATSV Wolfsberg deutlich spürbar. Mit diesem knappen, aber verdienten Sieg konnten sie wichtige Punkte in der Kärntner Liga sammeln. Der KAC 1909 hingegen musste sich trotz einer engagierten Leistung geschlagen geben und die Heimreise ohne Punkte antreten.

Der Sieg des ATSV Wolfsberg zeigt, wie wichtig es ist, auch in engen Spielen die Nerven zu behalten und kämpferisch dagegenzuhalten. Mit diesem Erfolg haben die Wolfsberger bewiesen, dass sie in der Kärntner Liga oben mitspielen können und weiterhin ein ernstzunehmender Gegner für jede Mannschaft sind.

Stimme zum Spiel

Mario Romac, Trainer Wolfsberg:

"Wir wussten um die Qualität des Gegners. Gleich von Anfang an konnten wir gut mithalten und die erste Halbzeit dominieren. Es war ein wirklich enges Spiel, wobei wir kaum Chancen zugelassen haben. Am Ende geht der Sieg aber in Ordnung, da wir vorne sehr gute Möglichkeiten hatten!"

Die Besten: Wolfsberg Mannschaft bzw. KAC keiner

Kärntner Liga: Wolfsberg : KAC 1909 - 1:0 (1:0)

31 Ziga Rozej 1:0

Details

