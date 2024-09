Spannung pur: SAK Klagenfurt triumphiert knapp über SC St. Veit

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 12:34

Ein packendes Duell in der Kärntner Liga fand zwischen dem SC St. Veit und SAK Klagenfurt statt. Beide Teams hatten einiges zu beweisen, und die Zuschauer wurden nicht enttäuscht. In einem nervenaufreibenden Spiel setzte sich letztlich SAK Klagenfurt mit 2:1 durch. Hier ein Blick auf die entscheidenden Momente eines Spiels, das bis zur letzten Sekunde spannend blieb.

Kampf und keine Tore

Die Partie begann mit viel Engagement von beiden Seiten. Schon früh im Spiel, in der 7. Minute, testete Unterweger vom SC St. Veit mit einem ersten Schuss den Torhüter von SAK Klagenfurt. Doch dieser zeigte sich souverän und parierte den Ball mühelos. In der 16. Minute startete der SC St. Veit einen schnellen Angriff, bei dem Springer nur knapp das Tor verfehlte. Kurz darauf, in der 21. Minute, hatten die Gastgeber nach einem Eckball eine Konterchance, doch der Torhüter von SAK Klagenfurt zeigte erneut eine starke Leistung und verhinderte den Treffer.

Der SC St. Veit hatte weiterhin einige Chancen, wie zum Beispiel in der 23. Minute, als Hufnagel knapp verfehlte. Auch in der 30. Minute brachte ein Freistoß nach einem Foul keine nennenswerte Gefahr. Kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, wurde ein Tor für SAK Klagenfurt aufgrund eines Fouls aberkannt. Beide Mannschaften gingen ohne Treffer in die Pause.

Tore und Dramatik

Die zweite Halbzeit begann ähnlich umkämpft wie die erste, aber diesmal sollten Tore fallen. In der 64. Minute gelang SAK Klagenfurt der erste Treffer des Spiels. Sebastian Hertelt erzielte das 1:0 für die Gäste. Die Antwort des SC St. Veit ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 81. Minute legte Hofer den Ball für Michael Salbrechter auf, der zum 1:1 ausglich.

Das Spiel blieb spannend bis zum Schluss. In der 88. Minute erzielte Yosifov Svetlozar Angelov das entscheidende Tor für SAK Klagenfurt und brachte sein Team mit 2:1 in Führung. Der SC St. Veit versuchte in den letzten Minuten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Doch letztlich blieb es beim 2:1 für die Gäste, die damit drei wichtige Punkte einfahren konnten.

Das Spiel endete nach 95 Minuten voller Spannung und Intensität. SAK Klagenfurt konnte sich am Ende knapp durchsetzen und einen hart erkämpften Sieg feiern.

Foto: SAK Klagenfurt

Stimme zum Spiel

Richard Huber, Trainer SAK:

"Unser Gegner startete gut, hätte dort auch führen können. Nach der Druckphase hatten wir das Spiel im Griff. Mit der Führung wollten wir nochmal voll angreifen, bekammen aber wie aus dem Nichts den Ausgleich. Wir legten nochmal alles nach vorne und konnten uns mit dem 2:1 belohnen. Es war ein sehr gutes Spiel von beiden Seiten, in dem es nach dem Ausgleich anders auch kommen hätte können!"

Die Besten: St.Veit Brandstätter (Mittelfeld) bzw. Angelov (Mittelfeld)

Kärntner Liga: SC St. Veit : SAK - 1:2 (0:0)

88 Yosifov Svetlozar Angelov 1:2

81 Michael Salbrechter 1:1

64 Sebastian Hertelt 0:1

Details

