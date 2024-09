SV Spittal/Drau und SV St. Jakob/R. trennen sich in packendem Spiel 1:1

Spielberichte

Im Aufeinandertreffen der 9. Runde der Kärntner Liga zwischen dem SV Spittal/Drau und dem SV St. Jakob/R. sahen die Zuschauer ein spannendes Spiel, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Die Partie bot einige Höhepunkte, darunter zwei Tore, zwei rote Karten und einen verschossenen Elfmeter. Beide Teams hatten Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, am Ende mussten sie sich jedoch die Punkte teilen.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann mit viel Elan auf beiden Seiten. Schon in der 14. Minute gelang es den Gästen, in Führung zu gehen. Matic Ahacic nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive des SV Spittal/Drau und traf zum 0:1 für den SV St. Jakob/R. Die St. Jakober zeigten sich in der Anfangsphase besonders effektiv und nutzten ihre Gelegenheit eiskalt aus. Der frühe Rückstand setzte die Heimmannschaft unter Druck, doch die Spittaler ließen sich nicht entmutigen und versuchten, das Spiel an sich zu reißen.

In den folgenden Minuten zeigte der SV Spittal/Drau gute Ansätze und kombinierte sich immer wieder in die Nähe des gegnerischen Tores. Doch die Abwehr von St. Jakob/R. stand sicher und ließ keine klaren Torchancen zu. So ging es mit der knappen Führung für die Gäste in die Halbzeitpause.

Dramatische zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. In der 62. Minute gelang es den Spittalern schließlich, den Ausgleich zu erzielen. Kristijan Jelic fasste sich ein Herz und traf zum umjubelten 1:1 für den SV Spittal/Drau. Dieser Treffer beflügelte die Gastgeber, die nun alles daran setzten, das Spiel komplett zu drehen.

Nur wenige Minuten nach dem Ausgleich kam es zu einer entscheidenden Szene: Florian Rappitsch vom SV St. Jakob/R. sah in der 65. Minute die Rote Karte, was seine Mannschaft in Unterzahl brachte. Doch damit nicht genug, in der 90. Minute wurde auch Admir Dzombic von St. Jakob/R. nach einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen. Die Gäste mussten die Schlussphase mit nur neun Mann bestreiten.

Die größte Chance zur Führung für den SV Spittal/Drau ergab sich in der 80. Minute, als ein Elfmeter für die Gastgeber gepfiffen wurde. Matteo Revelant trat an, doch er setzte den Ball über das Tor und vergab somit die Gelegenheit, sein Team in Führung zu bringen. Trotz des Überzahlspiels und weiterer Bemühungen gelang es den Spittalern nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen.

Schließlich endete das Spiel nach fünf Minuten Nachspielzeit mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams können aus dieser Partie positive Erkenntnisse ziehen, obwohl sicherlich auch ein bisschen Enttäuschung über die verpassten Chancen bleibt.

Stimme zum Spiel

Philipp Dabringer, Trainer Spittal:

"Wir starteten sehr schwach, konnten nicht wirklich bissig sein. So kam es auch zum Rückstand, wobei wir kurz davor eine riesen Chanc hatten. Nach den ersten 30 Minuten zeigten wir dann ein anderes Gesicht und konnten gut kombinieren. Mit dem 1:1 Ausgleich kamen wir immer wieder gut vors Tor, scheiterten aber am Gästekeeper. Leider ist der Punkt sehr enttäuschend wenn man übers ganze Spiel blickt!"

Die Besten: Spittal Kostanjsek (Mittelfeld) bzw. St. Jakob Gailer (Tor)

Kärntner Liga: Spittal/Drau : St. Jakob/R. - 1:1 (0:1)

62 Kristijan Jelic 1:1

14 Matic Ahacic 0:1

