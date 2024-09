SV Dellach/Gail siegt deutlich in Ferlach

Spielberichte

In einem Duell der Kärntner Liga zwischen dem ATUS Ferlach und dem SV Dellach/Gail setzte sich die Gastmannschaft mit einem klaren 4:1-Erfolg durch. Bereits zur Halbzeit führten die Dellacher mit zwei Toren Vorsprung und konnten diese Führung im zweiten Durchgang ausbauen. Der ATUS gelang zwar ein Ehrentreffer, doch letztlich war das Team von Dellach zu stark.

Kovacevic schnürt Doppelpack

Gleich nach dem Anpfiff entwickelte sich das Spiel intensiv, wobei Ferlach die ersten Möglichkeiten hatte. In der 13. Minute, zeigte sich dann die Effektivität der Gäste: Saso Kovacevic brachte den SV Dellach mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung.

Die Ferlacher versuchten, schnell zu antworten, doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. In der 19. Minute verfehlte ein guter Kopfball das Tor knapp, und auch eine Riesenchance in der 30. Minute konnte der Torhüter der Gäste vereiteln. Die Dellacher blieben hingegen weiterhin gefährlich und nutzten ihre Chancen besser. In der 31. Minute erhöhte Saso Kovacevic auf 2:0 für die Gäste, was die Gastgeber zusätzlich unter Druck setzte.

Der ATUS zeigte sich trotz des Rückstands kämpferisch und erspielte sich weitere Gelegenheiten, konnte diese jedoch nicht in Tore ummünzen. So ging es mit einem 0:2-Rückstand für die Ferlacher in die Halbzeitpause.

Gäste lassen nichts anbrennen

Nach der Pause versuchte Ferlach, den Anschluss zu finden, doch auch hier fehlte es an der nötigen Präzision. In der 48. Minute ging ein Freistoß weit über das Tor, und auch ein weiterer guter Schuss in der 58. Minute verfehlte das Ziel.

In der 61. Minute zeigte sich der ATUS Ferlach dann zwar verbessert, doch die Bemühungen blieben ohne zählbaren Erfolg. Stattdessen waren es wieder die Gäste, die ihre Chancen effektiv nutzten. In der 68. Minute war es Samir Nuhanovic, der den Vorsprung des SV Dellach auf 3:0 ausbaute. Die Dellacher fanden erneut gut ins Spiel und ließen dem ATUS kaum Raum zur Entfaltung.

Der ATUS versuchte weiterhin, über Standardsituationen wie Eckbälle und Freistöße zum Erfolg zu kommen, doch es war erneut Dellachl, das in der 76. Minute durch Nermin Hasencevic auf 4:0 erhöhte. Trotz des klaren Rückstands kämpfte Ferlach weiter und wurde schließlich in der 80. Minute belohnt. Florian Heindl erzielte den Ehrentreffer zum 1:4.

In den letzten Minuten des Spiels zeigte sich der ATUS Ferlach bemüht, doch es blieb bei dem einen Treffer. Eckbälle in der 83. und 90. Minute brachten keine weiteren Tore, sodass das Spiel mit einem 4:1-Sieg für den SV Dellach/Gail endete.

Der klare Sieg der Gäste war verdient, da sie ihre Chancen besser nutzten und über die gesamte Spielzeit die dominantere Mannschaft waren. Der ATUS Ferlach zeigte sich kämpferisch, ließ jedoch zu viele Gelegenheiten ungenutzt, um das Spiel enger zu gestalten.

