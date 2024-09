ATUS Velden dominiert VST Völkermarkt mit klarem 4:0-Sieg

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 16:19

In der 9. Runde der Kärntner Liga traf der ATUS Velden auf den VST Völkermarkt und zeigte eine beeindruckende Leistung. Mit einem klaren 4:0-Sieg setzte sich der ATUS Velden durch und festigte seine Position in der Liga. Von Anfang an dominierten die Völkermarkter das Spiel und ließen ihrem Gegner keine Chance. Besonders hervorzuheben sind die Torschützen Mario Kröpfl, Roland Putsche, Tom Zurga und Lukas Lausegger, die mit ihren Treffern den Sieg sicherten.

Frühe Führung durch Mario Kröpfl

Die Partie begann mit einem ausgeglichenen Spielverlauf, bei dem beide Mannschaften um die Kontrolle im Mittelfeld kämpften. In der 35. Minute gelang es Mario Kröpfl, den ATUS Velden in Führung zu bringen. Kröpfl nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von VST Völkermarkt und erzielte das 1:0 für die Heim-Mannschaft. Mit diesem Treffer ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Nach der Pause kamen die Völkermarkter noch stärker aus der Kabine. Schon kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Roland Putsche in der 60. Minute auf 2:0. Putsche war zur Stelle und verwandelte eine präzise Hereingabe souverän. Nur eine Minute später, in der 61. Minute, war es Tom Zurga, der das 3:0 für den ATUS Velden erzielte und damit die Vorentscheidung brachte. Die Abwehr von VST Völkermarkt hatte erneut das Nachsehen und konnte den Angriff nicht rechtzeitig unterbinden.

Gelb/Rote Karte und abschließender Treffer von Lukas Lausegger

In der 72. Minute setzte Lukas Lausegger den Schlusspunkt der Partie. Mit einem sehenswerten Treffer zum 4:0 krönte er die dominante Leistung des ATUS Velden. Der Völkermarkter Sport- und Turnverein hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen und musste in der 77. Minute auch noch eine Gelb/Rote Karte für Oliver Kuester hinnehmen. Kuester sah innerhalb kurzer Zeit zwei Gelbe Karten und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 4:0-Sieg für den ATUS Velden, der sich somit wichtige Punkte sichern konnte. Die Gäste aus Völkermarkt hatten über die gesamte Spieldauer hinweg kaum nennenswerte Chancen und waren den Völkermarktern in allen Belangen unterlegen. Der ATUS Velden präsentierte sich in hervorragender Form und konnte durch die Tore von Mario Kröpfl, Roland Putsche, Tom Zurga und Lukas Lausegger einen verdienten Sieg feiern.

Stimme zum Spiel

Marcel Kuster, Trainer Velden:

"Ein sehr gutes Spiel von uns, wo wir so ziemlich alles richtig gemacht haben. Wir haben uns gut auf den Gegner eingestellt und konnten das Spiel in die Hand nehmen. Ein großen Lob an die gesamte Mannschaft!"

Die Besten: Velden Kröpfl (Mittelfeld) bzw. Völkermarkt keiner

Kärntner Liga: Velden : Völkermarkt - 4:0 (1:0)

72 Lukas Lausegger 4:0

61 Tom Zurga 3:0

60 Roland Putsche 2:0

35 Mario Kröpfl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.