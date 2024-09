SVG Bleiburg siegt knapp gegen SV Donau Klagenfurt

Spielberichte

Details Montag, 23. September 2024 12:24

In einem hart umkämpften Spiel der 9. Runde der Kärntner Liga setzte sich der SVG Bleiburg mit 1:0 gegen den SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht durch. Das entscheidende Tor fiel erst in der zweiten Halbzeit, während die Gäste in der Schlussphase mit einem Platzverweis zu kämpfen hatten. Es war ein spannendes Duell, das erst in der letzten Spielminute entschieden wurde.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Die Partie zwischen dem SVG Bleiburg und dem SV Donau Klagenfurt begann pünktlich und beide Teams lieferten sich von Anfang an ein intensives Duell. Die Bleiburger traten mit Thomas Pök im Tor und einer soliden Abwehrreihe um Fabian Dörflinger und Marcel Florian Primozic an. Im Mittelfeld sorgten Nikola Tolimir und Mathias Robert Knauder für die nötige Stabilität. Der SVG Bleiburg agierte in der Offensive mit Jan Micheu und Maximilian Trappitsch, die immer wieder für Gefahr sorgten.

Die Gäste aus Klagenfurt setzten auf Aljaz Cotman im Tor und eine Abwehrreihe, die von Marko Kravos und Luca Thaler angeführt wurde. Im Mittelfeld versuchte Amer Krcic, das Spiel zu lenken, während Andreas Martin Tatschl und Boyo Jarjue im Angriff auf Tore aus waren.

Die erste Halbzeit verlief relativ ausgeglichen, wobei beide Mannschaften Chancen kreierten, aber keine der beiden Seiten konnte den Ball im Netz unterbringen. Es gab einige gute Ansätze und schnelle Spielzüge, doch die Abwehrreihen standen sicher und ließen keine klaren Torchancen zu. So gingen beide Teams mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause nahm das Spiel an Intensität zu. Die Bleiburger drängten verstärkt auf den Führungstreffer und erhöhten den Druck auf die Abwehr der Gäste. In der 57. Minute wurde dieser Einsatz belohnt: Mathias Robert Knauder erzielte das 1:0 für den SVG Bleiburg. Es war ein gut herausgespieltes Tor, das aus einer schnellen Kombination im Mittelfeld resultierte.

Der SV Donau Klagenfurt versuchte nach dem Rückstand, mehr Druck nach vorne zu entwickeln. Doch die Bleiburger verteidigten geschickt und ließen nur wenige Chancen zu. Die Gäste mussten zudem ab der 90. Minute in Unterzahl agieren, da Leo Petzner nach einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Diese Entscheidung des Schiedsrichters kam nach einem Foulspiel Petzners und beeinträchtigte die Offensivbemühungen der Klagenfurter erheblich.

Die letzten Minuten der Partie wurden von den Bleiburgern souverän heruntergespielt. Sie hielten den Ball geschickt in den eigenen Reihen und ließen den Gegner nicht mehr gefährlich vor das eigene Tor kommen. Nach insgesamt 95 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel und der SVG Bleiburg konnte sich über einen wichtigen Heimsieg freuen.

Mit diesem knappen 1:0-Erfolg festigte der SVG Bleiburg seine Position in der Kärntner Liga und setzte ein Zeichen an die Konkurrenz. Der SV Donau Klagenfurt hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und versuchen, in den kommenden Spielen wieder Punkte zu sammeln.

Kärntner Liga: Bleiburg : SV Donau - 1:0 (0:0)

57 Mathias Robert Knauder 1:0

