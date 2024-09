ATUS Velden behält in Dellach/Gail die Oberhand

Spielberichte

In einem spannenden und hart umkämpften Spiel der 10. Runde der Kärntner Liga setzte sich der ATUS Velden auswärts mit 3:1 gegen den SV Dellach/Gail durch. Trotz einer ausgeglichenen ersten Halbzeit und mehreren Chancen auf beiden Seiten konnte Velden letztlich das Spiel für sich entscheiden. Matchwinner war dabei Mario Kröpfl, der mit seinem Treffer in der Schlussphase den Sack zumachte.

Velden setzt erste Akzente

Das Spiel begann mit einem hohen Druck von Seiten des ATUS Velden. Bereits in der 1. Minute bekamen die Gäste einen Freistoß zugesprochen, was ihre aggressive Spielweise von Anfang an unterstrich. In der 12. Minute erarbeiteten sich der ATUS seinen ersten Eckball und ließ damit die Dellacher Abwehr gleich zu Beginn arbeiten. Dellach versuchte hingegen, über Konter zum Erfolg zu kommen, wie beispielsweise in der 18. Minute durch einen Eckball und in der 23. Minute durch einen knapp neben das Tor gesetzten Schuss.

Velden drückte weiterhin und belohnte sich in der 37. Minute. Lukas Lausegger traf zum 0:1 für die Gäste mit einem abgefälschten Schuss, bei dem der Dellacher Torhüter chancenlos war. Nur wenige Minuten später konnte Maximilian Wastian den Ausgleich für die Dellacher erzielen. Ein schnell abgespielter Freistoß führte zu einem präzisen Schuss, der den Weg ins Netz fand. Damit ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause, was die Spannung für den zweiten Durchgang aufrechterhielt.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann erneut mit einem Paukenschlag für Velden. In der 47. Minute gelang den Gästen das 1:2 durch ein unglückliches Eigentor von Benedikt Kaltenhofer. Dies brachte den SV Dellach erneut unter Zugzwang. Trotz einiger Chancen, darunter ein guter Schuss und mehrere vielversprechende Möglichkeiten in der 70. und 73. Minute, schafften es die Dellacher nicht, den erneuten Ausgleich zu erzielen.

Die Schlussphase gehörte dann wieder den Gästen aus Velden. In der 84. Minute verhinderte Dellachs Torhüter eine weitere Großchance und rettete in extremis. Dennoch blieben die Gäste gefährlich. Eine Riesenmöglichkeit in der 86. Minute konnte Velden noch nicht verwerten, doch vier Minuten später sorgte Mario Kröpfl für die Entscheidung. In der 90. Minute traf er zum 1:3, was den Endstand besiegelte.

Mit diesem verdienten Sieg sicherte sich der ATUS Velden wichtige Punkte und bewies, dass er auch auswärts eine Macht sind. Der SV Dellach/Gail zeigte zwar eine kämpferische Leistung und hatte ebenfalls gute Chancen, musste sich aber letztlich geschlagen geben.

Stimme zum Spiel

Marcel Kuster, Trainer Velden:

"Ein sehr guter Auftritt meiner Mannschaft, wobei wir in den ersten 30 Minuten keine zwingende Chance hatten. Mit der Zeit wurden wir vorne gefährlicher und konnten die Tore machen. Am Ende war es ein verdienter Sieg!"

Die Besten: Dellach keiner bzw. Velden Sadnik (Verteidigung), Modritz (Mittelfeld)

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Richard Waditzer (19200 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Richard Waditzer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.