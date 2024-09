KAC 1909 triumphiert knapp gegen SV Spittal/Drau

Spielberichte

Details Freitag, 27. September 2024 21:45

In einem packenden Spiel der 10. Runde der Kärntner Liga setzte sich der KAC 1909 mit einem knappen 2:1-Sieg gegen SV Sportastic Spittal durch. Nach einer intensiven ersten Halbzeit, in der alle Tore fielen, gelang es dem Klagenfurter AC, die Führung bis zum Schlusspfiff zu verteidigen. Die Gäste aus Spittal konnten ihre frühe Führung nicht halten und mussten sich letztendlich geschlagen geben.

Ein temporeicher Start

Von Beginn an war das Spiel zwischen dem KAC 1909 und SV Sportastic Spittal von hoher Intensität geprägt. Bereits in der ersten Minute erfolgte der Anpfiff, und beide Teams drängten sofort auf den ersten Treffer. Es dauerte jedoch bis zur 21. Minute, bis das erste Tor fiel. Ralph Roman Scheer brachte die Gäste aus Spittal mit einem präzisen Schuss mit 0:1 in Führung. Das frühe Tor setzte den KAC 1909 unter Druck, und die Gastgeber mussten reagieren.

Nur eine Minute später zeigte der KAC 1909 eine starke Antwort. Patrick Legner erzielte in der 22. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Freude der Klagenfurter Anhänger war groß, als Legner den Ball sicher im Netz unterbrachte. Dieses Tor brachte neuen Schwung in das Spiel des KAC, und die Hausherren erhöhten den Druck auf die Abwehr der Spittaler.

Führung durch Gräfischer

In der 37. Minute gelang dem KAC 1909 schließlich der Führungstreffer. David Gräfischer erzielte das 2:1 für die Gastgeber. Der Treffer war jedoch nicht ganz unumstritten, da er aus einer abseitsverdächtigen Position erzielt wurde. Die Schiedsrichter ließen das Tor jedoch gelten, und der KAC ging mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit verlief ohne weitere Tore, aber nicht ohne Spannung. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball, und die Defensivlinien standen unter ständigem Druck. Der KAC 1909 versuchte, die Führung auszubauen, während die Spittaler alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen. Die Defensive des Klagenfurter AC hielt jedoch stand und ließ keine weiteren Treffer zu.

In der 95. Minute endete das Spiel schließlich mit einem 2:1-Sieg für den KAC 1909. Die Spieler und Fans des Klagenfurter AC konnten sich über drei wichtige Punkte freuen, während SV Sportastic Spittal ohne Zählbares die Heimreise antreten musste.

Der knappe Sieg des KAC 1909 zeigt die Ausgeglichenheit in der Kärntner Liga und die Bedeutung jeder einzelnen Partie. Beide Teams haben alles gegeben, aber letztendlich konnte der KAC seine Chancen besser nutzen und verdient den Sieg einfahren.

Stimme zum Spiel

Rudolf Perz, Trainer KAC:

"Unser Gegner startete gut, konnte nach einem Apraller in Führung gehen. Danach waren wir dann gut im Spiel und konnten nach zwei sehr guten Aktionen in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit standen wir dann tiefer und wollten Kontern. Dort verpassten wir die Führung, jedoch verteidigten und blockten alles was vor unser Tor kam. Gratulation ans ganze Team!"

Die Besten: KAC Gräfischer (Sturm) bzw. Spittal keiner

Kärntner Liga: KAC 1909 : Spittal/Drau - 2:1 (2:1)

37 David Gräfischer 2:1

22 Patrick Legner 1:1

21 Ralph Roman Scheer 0:1

Details

