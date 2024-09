Spannender Kampf: Austria Klagenfurt Amateure siegt knapp gegen VST Völkermarkt

Spielberichte

Freitag, 27. September 2024

In der 10. Runde der Kärntner Liga traf der VST Völkermarkt auf die Austria Klagenfurt Amateure. In einem intensiven Spiel gelang es den Gästen, einen knappen 2:1-Sieg zu erringen. Trotz eines späten Tores von Valentin Safran konnte der Völkermarkter Sport- und Turnverein den Vorsprung der Klagenfurter nicht mehr wettmachen.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel zwischen dem Völkermarkter Sport- und Turnverein und den Austria Klagenfurt Amateuren begann pünktlich. Beide Mannschaften zeigten sich von Beginn an hochmotiviert und lieferten sich ein spannendes Duell. Der VST Völkermarkt startete mit Philip Luschin im Tor und einer gut organisierten Abwehr, angeführt von Kapitän Daniel Ulrich Primusch. Die Gäste aus Klagenfurt setzten auf ihre erfahrenen Spieler wie Kapitän Florian Georg Weiss und den gefährlichen Stürmer Denis Sinanovic.

Bereits in der 33. Minute konnte Dino Delic den ersten Treffer für die Austria Klagenfurt Amateure erzielen. Mit einem präzisen Schuss brachte er seine Mannschaft in Führung und setzte den Völkermarkter Sport- und Turnverein unter Druck. Trotz einiger vielversprechender Angriffe und guter Spielzüge der Heimmannschaft, konnte der Ausgleich in der ersten Halbzeit nicht mehr erzielt werden.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kamen beide Teams mit frischer Energie aus den Kabinen. Der VST Völkermarkt versuchte, das Spiel an sich zu reißen und den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Defensive der Austria Klagenfurt Amateure hielt stand. In der 60. Minute gelang Denis Sinanovic der zweite Treffer für die Gäste. Mit einem starken Abschluss erhöhte er den Vorsprung auf 2:0 und brachte seine Mannschaft in eine komfortable Position.

Der Völkermarkter Sport- und Turnverein gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte weiter um jeden Ball. Der Einsatz zahlte sich schließlich in der 87. Minute aus, als Valentin Safran den Anschlusstreffer erzielte. Mit einem entschlossenen Schuss verkürzte er auf 1:2 und weckte neue Hoffnungen bei den Heimfans.

Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von intensiven Angriffen des VST Völkermarkt. Die Gastgeber setzten alles daran, noch den Ausgleich zu erzielen. Doch die Defensive der Austria Klagenfurt Amateure hielt dem Druck stand und ließ keine weiteren Tore zu.

Nach 95 spannenden Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel mit einem Endstand von 1:2 zugunsten der Austria Klagenfurt Amateure. Trotz der Niederlage zeigte der Völkermarkter Sport- und Turnverein eine kämpferische Leistung und bewies, dass sie bis zur letzten Minute nicht aufgeben.

Die Austria Klagenfurt Amateure sicherten sich mit diesem Sieg wertvolle Punkte und konnten ihre Position in der Tabelle weiter verbessern. Beide Mannschaften werden aus diesem Spiel wichtige Erkenntnisse ziehen und sich auf die kommenden Aufgaben in der Kärntner Liga vorbereiten.

Kärntner Liga: Völkermarkt : Austria Klagenfurt Amat. - 1:2 (0:1)

87 Valentin Safran 1:2

60 Denis Sinanovic 0:2

33 Dino Delic 0:1

