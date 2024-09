FC Lendorf sichert sich mit 3:1 gegen Köttmannsdorf den Sieg

Spielberichte

Details Freitag, 27. September 2024 21:49

In der Kärntner Liga setzte sich der FC Lendorf mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen ASKÖ Köttmannsdorf durch. Obwohl die Gäste früh in Führung gingen, kämpften sich die Lendorfer zurück und dominierten schließlich die Partie. Besonders beeindruckend war die geschlossene Mannschaftsleistung der Heimmannschaft, die sich trotz Rückstand nicht aus der Ruhe bringen ließ und am Ende verdient als Sieger vom Platz ging.

Blitzstart der Gäste und Ausgleich vor der Halbzeit

Bereits in der dritten Minute gelang Köttmannsdorf der Führungstreffer. Michael Jakopitsch nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des FC Lendorf aus und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Der frühe Rückstand wirkte jedoch wie ein Weckruf für die Lendorfer, die fortan das Spiel bestimmten. In der elften Minute zeigte sich der FC Lendorf als die bessere Mannschaft und erhöhte den Druck auf die Gäste. Eine vielversprechende Aktion von Thomas Zraunig und Christian Kautz führte fast zum Ausgleich, doch der Kopfball von Kautz wurde gehalten.

In der 23. Minute setzte Florian Pingist einen Schuss knapp neben das Tor, was das zunehmende Engagement der Lendorfer unterstrich. Der FC Lendorf dominierte das Spiel nun klar und ließ die Gäste kaum noch zur Entfaltung kommen. Dies zeigte sich auch daran, dass Köttmannsdorf erst in der 39. Minute ihre erste Ecke im Spiel verzeichnen konnte, die jedoch ergebnislos blieb. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, gelang den Lendorfern schließlich der verdiente Ausgleich. Thomas Zraunig traf zum 1:1 und sorgte damit für eine gerechte Punkteteilung zur Halbzeit.

Entscheidende zweite Halbzeit für den FC Lendorf

Nach dem Seitenwechsel blieb der FC Lendorf das dominierende Team. In der 53. Minute verhinderte Torhüter Lukas Unterlader mit einer starken Parade einen erneuten Rückstand. Nur zehn Minuten später, in der 64. Minute, brachte Christian Wernisch den FC Lendorf mit einem Treffer zum 2:1 in Führung. Die Lendorfer setzten nach und kamen in der 82. Minute erneut gefährlich vor das Tor der Gäste, doch Jonas Oswald verpasste knapp. Köttmannsdorf hatte in der 62. Minute ebenfalls eine gute Möglichkeit, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei.

Die Schlussphase des Spiels gehörte eindeutig den Lendorfern. In der 89. Minute sicherte Florian Pingist den Heimsieg mit einem weiteren Treffer zum 3:1. Der Spielzug war hervorragend herausgespielt: Ein Steckpass von Jonas Oswald auf Thomas Zraunig, der den Ball in die Mitte brachte, wo Pingist nur noch einschieben musste. Die letzten Minuten des Spiels, einschließlich der Nachspielzeit, wurden von den Gastgebern souverän verwaltet. Die Köttmannsdorfer hatten zwar noch eine gute Parade ihres Torhüters in der 90. Minute zu verzeichnen, doch der FC Lendorf kombinierte nun wie in besten Zeiten und ließ nichts mehr anbrennen.

Mit diesem Sieg festigte der FC Lendorf seine Position in der Kärntner Liga und zeigte einmal mehr, dass sie auch in schwierigen Situationen die Ruhe bewahren und zurückschlagen können. Die Partie endete nach 95 Minuten mit einem verdienten 3:1-Erfolg für die Heimmannschaft.

Stimme zum Spiel

Alexander Suppantschitsch, Trainer Köttmannsdorf:

"Mit der frühen Führung dachten wir, dass wir alles im Griff hatten. Wir mussten dann knapp vor der Pause den Ausgleich hinnehmen und waren anschließend in der zweiten Halbzeit nicht mehr in der Lage das Tempo aufrecht zu halten."

Die Besten: Lendorf Wernisch (Sturm) bzw. Köttmannsdorf keiner

Kärntner Liga: Lendorf : Köttmanns. - 3:1 (1:1)

89 Florian Pingist 3:1

64 Christian Wernisch 2:1

45 Thomas Zraunig 1:1

3 Michael Jakopitsch 0:1

