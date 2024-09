Spannendes 2:2-Unentschieden zwischen SAK Klagenfurt und SV Donau Klagenfurt

Spielberichte

Details Freitag, 27. September 2024 22:15

In der 10. Runde der Kärntner Liga trafen der SAK Klagenfurt und der SV Donau Klagenfurt aufeinander und lieferten sich ein packendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Der Slowenische Athletikklub konnte in letzter Minute den Ausgleich erzielen und rettete somit einen Punkt gegen den SV Donau Klagenfurt. Besonders die zweite Halbzeit bot reichlich Spannung und emotionale Momente.

Frühe Führung für den SV Donau Klagenfurt

Das Spiel begann mit hoher Intensität, beide Mannschaften gingen von Beginn an entschlossen zur Sache. In der 24. Minute gingen die Gäste aus St. Ruprecht in Führung. Boyo Jarjue nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr des SAK Klagenfurt und erzielte das 1:0 für den SV Donau Klagenfurt. Die Anhänger der Gäste jubelten und die Heimmannschaft stand nun unter Zugzwang.

Die Mannschaft von Richard Huber ließ sich jedoch nicht entmutigen und versuchte, den Rückstand aufzuholen. Es dauerte jedoch bis zur 43. Minute, bis der Slowenische Athletikklub den Ausgleich erzielen konnte. Nace Erzen brachte die Gastgeber wieder zurück ins Spiel, als er einen präzisen Pass verwertete und das 1:1 markierte. Die Freude über den Ausgleich währte jedoch nicht lange.

Nur eine Minute später schlug der SV Donau Klagenfurt erneut zu. Androw Ibrahim zeigte seine Klasse und stellte den alten Abstand wieder her, indem er das 2:1 für die Gäste erzielte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause und die Zuschauer konnten bereits auf eine ereignisreiche zweite Hälfte gespannt sein.

Spannende zweite Halbzeit und dramatischer Ausgleich

Nach der Pause war der SAK Klagenfurt fest entschlossen, das Spiel noch zu drehen. Die Mannschaft um Kapitän Zoran Vukovic drängte auf den Ausgleich und setzte die Gäste unter Druck. Chancen ergaben sich auf beiden Seiten, doch lange Zeit wollte der Ball nicht den Weg ins Tor finden.

In der 90. Minute dann der erlösende Moment für den Slowenischen Athletikklub. Sebastian Hertelt war zur Stelle und erzielte das 2:2, sehr zur Freude der heimischen Fans. Mit diesem späten Treffer sicherte sich der SAK Klagenfurt einen wichtigen Punkt und verhinderte eine bittere Heimniederlage. Das Stadion bebte und die Stimmung war auf dem Höhepunkt.

Nach vier Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und beide Mannschaften trennten sich mit einem gerechten Unentschieden. Das Spiel bot alles, was das Fußballherz begehrt: Tore, Spannung und dramatische Momente.

Insgesamt war es ein spannender Abend in der Kärntner Liga, der den Fans beider Mannschaften sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Das 2:2-Unentschieden ist ein gerechtes Resultat und zeigt, wie ausgeglichen und umkämpft diese Liga sein kann.

Stimme zum Spiel

Richard Huber, Trainer SAK:

"Ein sehr schlechtes Spiel von uns. Wir hatten nicht den vollen Zugriff und taten uns sehr schwer. Trotzdem sind wir seit neun Spielen ungeschlagen und wollen in den nächsten zwei Spielen zeigen, wo wir hin wollen!"

Die Besten: SAK keiner bzw. Donau Jarjue (Sturm)

Kärntner Liga: SAK : SV Donau - 2:2 (1:2)

93 Sebastian Hertelt 2:2

44 Androw Ibrahim 1:2

43 Nace Erzen 1:1

24 Boyo Jarjue 0:1

