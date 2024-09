Spannendes Unentschieden: SC St. Veit und ATSV Wolfsberg trennen sich 2:2

Spielberichte

Details Freitag, 27. September 2024 22:12

Der SC St. Veit und der ATSV Wolfsberg lieferten sich in der zehnten Runde der Kärntner Liga ein packendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Beide Mannschaften zeigten beeindruckende Leistungen, wobei der SC St. Veit trotz einer 2:0-Führung am Ende noch zwei Punkte abgeben musste. Die Wolfsberger zeigten starken Kampfgeist und konnten in den letzten Minuten des Spiels den Ausgleich erzielen.

Verpasste Chancen und ein torloser Beginn

Die Partie begann mit hohem Tempo und bereits in der zwölften Minute zeigte der SC St. Veit seine Gefährlichkeit, als Julian Brandstätter eine gute Aktion startete, aber direkt in die Arme von ATSV-Torhüter Marin Romac schoss. Wenig später verpasste Alexander Hofer eine Großchance, als er allein auf den Torwart zulief, jedoch nur den Keeper anschoss. Trotz weiterer Chancen, wie einem Pfostenschuss von Moritz Leitner kurz vor der Halbzeit, gelang es den Gastgebern nicht, in der ersten Hälfte ein Tor zu erzielen.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für den SC St. Veit. In der 56. Minute brachte Alexander Hofer seine Mannschaft mit einem Treffer in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Julian Hufnagl auf 2:0 und brachte die Wolfsberger in eine schwierige Lage. Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel fest in den Händen des SC St. Veit zu sein.

Spannende Schlussphase und Last-Minute-Ausgleich

Doch die Gäste aus Wolfsberg gaben nicht auf. In der 69. Minute gelang Bastian Rupp der Anschlusstreffer zum 2:1. Dies gab den Wolfsbergern neuen Auftrieb und sie setzten alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Der SC St. Veit hatte zwar noch Chancen, das Spiel endgültig zu entscheiden, verpasste jedoch knapp weitere Treffer, wie etwa Leitner in der 86. Minute.

Die Schlussphase wurde immer spannender. In der 88. Minute gelang es Andraz Paradiz, den Ball im Tor der Gastgeber unterzubringen und den 2:2-Ausgleich zu erzielen. Trotz weiterer Bemühungen beider Teams blieb es beim Unentschieden, als der Schiedsrichter die Partie nach 94 Minuten abpfiff. Die Wolfsberger zeigten beeindruckenden Kampfgeist und belohnten sich mit einem verdienten Punkt.

Das Ergebnis bringt beiden Mannschaften einen Punkt, wobei der SC St. Veit trotz der starken Leistung und einer 2:0-Führung zwei Punkte abgeben musste. Der ATSV Wolfsberg bewies einmal mehr seine Qualität und Entschlossenheit, was den zweiten Platz in der Liga untermauert.

Kärntner Liga: SC St. Veit : Wolfsberg - 2:2 (0:0)

88 Andraz Paradiz 2:2

69 Bastian Rupp 2:1

63 Julian Hufnagl 2:0

56 Alexander Hofer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.