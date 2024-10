Hauchdünner Auswärtssieg für SV Dellach/Gail gegen Austria Klagenfurt Amateure

Spielberichte

In einem spannungsgeladenen Spiel der Kärntner Liga behielt der SV Dellach/Gail knapp die Oberhand bei den Austria Klagenfurt Amateuren. Nach einer frühen Führung der Gäste durch Martin Jantschgi kämpften sich die Hausherren durch Matteo Kitz wieder heran, doch letztlich sicherte Armin Lulic den entscheidenden Treffer für Dellach. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen Glanzparaden des Dellacher Torhüters, der maßgeblich zum Auswärtssieg beitrug.

Früher Schlagabtausch und knappe Dellacher Führung

Die Partie begann mit einem intensiven Schlagabtausch. Bereits in der 12. Minute brachte Martin Jantschgi die Gäste aus Dellach in Führung, was das Team beflügelte. Doch die Antwort der Klagenfurter ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später nutzte Matteo Kitz einen kurz abgespielten Eckball, um den Ausgleichstreffer zu erzielen und das Heimteam zurück ins Spiel zu bringen.

In der 25. Minute zeigten die Gäste erneut ihre Stärke bei Standardsituationen. Nach einem Eckball verwandelte Armin Lulic gekonnt zum 1:2 und stellte die Führung für Dellach wieder her. Die Austria Klagenfurt Amateure versuchten daraufhin, den Druck zu erhöhen, doch die Abwehr der Gäste zeigte sich standfest. Bis zur Halbzeit blieben weitere Tore aus, und die Gäste verteidigten ihre knappe Führung.

Umkämpfter zweiter Durchgang

Im zweiten Durchgang setzten die Amateure alles daran, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Immer wieder kamen sie gefährlich vor das Tor der Gäste, doch der SV-Torhüter brillierte mit mehreren spektakulären Paraden. In der 61. Minute drückten die Klagenfurter besonders stark, während Dellach auf Kontermöglichkeiten lauerte.

Der Schlussabschnitt war geprägt von intensiven Freistößen und gelegentlichen Unterbrechungen. Armin Lulic musste kurzzeitig verletzt behandelt werden, konnte aber weiterspielen und somit seinen Teil zur Defensivleistung beitragen. Auf beiden Seiten gab es Chancen, doch die Dellacher Verteidigung zeigte sich unnachgiebig.

In den Schlussminuten hatte Klagenfurt noch eine große Möglichkeit, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Dellach verteidigte mit großer Einsatzbereitschaft und konnte schließlich den knappen 2:1-Sieg über die Zeit bringen. Die Gäste feierten eine bemerkenswerte Mannschaftsleistung, wobei Torhüter Jaka Grilj-Miletic als "Man of the Match" hervorstach.

Mit diesem Sieg konnte der SV Dellach/Gail drei wichtige Punkte aus der Ferne entführen und sich in der Tabelle der Kärntner Liga weiter nach oben arbeiten, während die Austria Klagenfurt Amateure trotz starker Phasen im Spiel ohne Punkte blieben.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Wilscher, Trainer Dellach:

"Unser Gegner war spielerisch sehr gut, doch wir konnten die Fehler nutzen und die Tore machen. Unser Kader war sehr dünn, aber meine Jungs machten tolle Defensivarbeit. Es war wirklich ein Arbeitssieg!"

Die Besten: Austria keiner bzw. Dellach Miletic (Tor), Kaltenhofer (Verteidigung), Nuhanovic (Sturm)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Richard Waditzer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.