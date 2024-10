ATSV Wolfsberg triumphiert trotz Unterzahl gegen SAK Klagenfurt

Spielberichte

In einem intensiven Duell der Kärntner Liga setzte sich der ATSV Wolfsberg mit einem klaren 3:1-Sieg gegen den SAK Klagenfurt durch. Die Hausherren dominierten die erste Halbzeit mit einem eindrucksvollen Hattrick von Ziga Rozej. Trotz einer roten Karte für Andraz Paradiz in der zweiten Halbzeit konnte SAK Klagenfurt nur ein Tor erzielen, erzielt durch Sebastian Hertelt. Das Spiel bot den Zuschauern packende Momente, insbesondere in den ersten 45 Minuten, in denen der ATSV Wolfsberg die Weichen früh auf Sieg stellte.

Der Blitzstart der Wolfsberger

Der ATSV Wolfsberg startete furios und ging bereits in der 13. Minute in Führung. Ziga Rozej, der im gesamten Spielverlauf eine herausragende Leistung zeigte, verwandelte einen Weitschuss unhaltbar ins Netz. Keeper Kristijan Kondic von SAK Klagenfurt hatte keine Chance, den Ball noch abzuwehren. Dieses frühe Tor setzte die Gäste unter Druck und ermöglichte den Wolfsbergern, das Spielgeschehen zu kontrollieren.

Die Hausherren ließen nicht nach und erhöhten den Druck auf die Abwehr des SAK. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Ziga Rozej erneut zu. In der 44. Minute erhöhte er per Kopfball auf 2:0, was gegen den bisherigen Spielverlauf eine kleine Vorentscheidung bedeutete. Nur eine Minute später, in der 45. Minute, vollendete Rozej seinen lupenreinen Hattrick mit einem spektakulären Freistoß aus 30 Metern, der die Zuschauer im Stadion in Staunen versetzte.

Zweite Halbzeit: Aufholjagd und Rückschläge

Die zweite Halbzeit begann für den ATSV Wolfsberg mit einem Rückschlag. In der 64. Minute sah Andraz Paradiz die rote Karte nach einem schweren Foul an den Gäste-Kapitän Zoran Vukovic. Diese Unterzahl nutzte SAK Klagenfurt, um den Druck auf die Wolfsberger zu erhöhen und versuchte, die Defensive der Gastgeber zu durchbrechen. Trotz des intensiven Offensivspiels des SAK gelang es den Wolfsbergern, den Vorsprung zu verteidigen.

In der 90. Minute erzielte Sebastian Hertelt per Kopfball das verdiente Ehrentor für SAK Klagenfurt. Dieser Treffer war das Resultat des anhaltenden Drucks, den die Gäste in der zweiten Halbzeit aufbauten. Dennoch blieb es beim 3:1-Endstand, da die Zeit für eine vollständige Aufholjagd nicht mehr reichte.

Das Spiel endete nach 93 Minuten mit einem verdienten Sieg für den ATSV Wolfsberg, die durch eine starke erste Halbzeit den Grundstein für ihren Erfolg legten. Trotz der roten Karte und dem späten Gegentor konnte die Mannschaft von Trainer Mario Romac die Führung behaupten und drei wichtige Punkte in der Kärntner Liga einfahren.

Stimme zum Spiel

Mario Romac, Trainer Wolfsberg:

"Gegen eine sehr starke Truppe war die Aufgabe keine leichte. Wir wussten aber wie wir spielen mussten und konnten unsere Möglichkeiten nutzen. Leider mussten wir durch ein Foul 30 Minuten in Unterzahl spielen, was dem SAK in die Karten spielte. Am Ende war der Sieg aber verdient, da die ganze Mannschaft eine tolle Leistung gezeigt hat!"

Die Besten: Wolfsberg Mannschaft und Rozej bzw. SAK keiner

Kärntner Liga: Wolfsberg : SAK - 3:1 (3:0)

92 Sebastian Hertelt 3:1

46 Ziga Rozej 3:0

44 Ziga Rozej 2:0

13 Ziga Rozej 1:0

