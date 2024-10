SC St. Veit triumphiert über SV Spittal/Drau im Ligakracher

Spielberichte

Details Freitag, 04. Oktober 2024 21:58

In der elften Runde der Kärntner Liga traf der SV Spittal/Drau auf den SC St. Veit. Die Partie endete mit einem 2:4-Sieg für die Gäste aus St. Veit, die bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg stellten. Die Spittaler konnten sich trotz einer späten Aufholjagd nicht gegen die überlegene Spielweise der Gäste durchsetzen. Der SC St. Veit glänzte durch eine effiziente Chancenverwertung, während der SV Spittal/Drau sich zu viele Fehler leistete.

Blitzstart für SC St. Veit

Der SC St. Veit erwischte einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der 5. Minute gelang Heiko Norbert Springer das Führungstor für die Gäste, nachdem ein Missverständnis in der Abwehr des SV Spittal/Drau zu einem schweren Fehler führte. Die Gastgeber wirkten durch den frühen Rückstand verunsichert, was St. Veit weiter in die Karten spielte. Trotz Bemühungen der Spittaler, das Spiel zu beruhigen und eigene Akzente zu setzen, kontrollierten die Gäste weiterhin das Spielgeschehen.

In der zweiten Halbzeit legte der SC St. Veit nach und baute die Führung weiter aus. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff, in der 47. Minute, sorgte Alexander Hofer mit einem Treffer für das 0:2. Der SV Spittal/Drau hatte Mühe, ins Spiel zurückzufinden und zeigte sich in der Defensive anfällig. Dies nutzte der SC St. Veit konsequent aus, als Heiko Norbert Springer in der 53. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und den Spielstand auf 0:3 erhöhte. Die Gäste zeigten sich in bestechender Form und waren weiterhin die dominierende Mannschaft auf dem Platz.

Späte Aufholjagd der Spittaler

Auch nach dem 0:3-Rückstand versuchte der SV Spittal/Drau, ins Spiel zurückzukommen, doch der SC St. Veit ließ keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. In der 73. Minute machte Moritz Leitner mit einem weiteren Tor zum 0:4 den Sieg für St. Veit scheinbar perfekt. Die Zuschauer sahen eine einseitige Partie, die von der Effizienz und dem schnellen Umschaltspiel der Gäste geprägt war.

Trotz der klaren Führung der Gäste zeigten die Spittaler Moral und kämpften bis zum Schluss. In den letzten Minuten der Partie konnte Tolga Dalkilic mit einem Doppelschlag in der 88. und 89. Minute auf 2:4 verkürzen. Der SV Spittal/Drau bewies damit, dass sie trotz des Rückstands nicht aufgaben und bis zur letzten Minute alles gaben, um das Ergebnis erträglicher zu gestalten. Doch die Zeit reichte nicht aus, um die Partie noch zu drehen, und der SC St. Veit nahm verdient die drei Punkte mit nach Hause.

Mit diesem Sieg festigt der SC St. Veit seine Position in der Tabelle der Kärntner Liga, während der SV Spittal/Drau weiter an seiner Defensive arbeiten muss, um zukünftige Spiele erfolgreicher zu gestalten.

Stimme zum Spiel

Philipp Dabringer, Trainer Spittal:

"Erste Halbzeit wäre mehr drin gewesen, aber leider gingen wir mit 0:1 in die Pause. St. Veit war in der zweiten Halbzeit eiskalt und nutzte jede Chance. So war es dann mit dem 0:4 vorbei, doch wir konnten zum Schluss nochmal das Ergebniss ausbessern. Im Prinzip muss man sagen, wenn man zuhause 4 Tore bekommt, verliert man leider verdient."

Die Besten: Spittal keiner bzw. St. Veit Springer, Hofer (Mittelfeld)

Kärntner Liga: Spittal/Drau : SC St. Veit - 2:4 (0:1)

89 Tolga Dalkilic 2:4

88 Tolga Dalkilic 1:4

73 Moritz Leitner 0:4

53 Heiko Norbert Springer 0:3

47 Alexander Hofer 0:2

5 Heiko Norbert Springer 0:1

