Punkteteilung zwischen ATUS Velden und SV St. Jakob/R.

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 11:35

In der 11. Runde der Kärntner Liga traf der ATUS Velden auf den SV St. Jakob/R., wobei sich beide Mannschaften nach einem packenden Spiel mit einem 2:2-Unentschieden trennten. Die Partie begann zugunsten der Gäste aus St. Jakob, die zunächst in Führung gingen, doch der ATUS Velden kämpfte sich stark zurück und sicherte sich zumindest einen Punkt in der heimischen Arena. Die Zuschauer erlebten eine aufregende Begegnung mit einigen herausragenden Momenten und zwei Toren in der zweiten Halbzeit, die das Spiel noch spannender machten.

Führungstreffer für SV St. Jakob/R.

Das Spiel startete mit hohem Engagement beider Teams, doch es war der SV St. Jakob/R., der in der 19. Minute das erste Tor erzielte. Florian Uggowitzer nutzte eine Gelegenheit und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Der ATUS Velden hatte bis dahin mehrere Chancen, vor allem durch Lukas Lausegger, dessen Abschluss in der 6. Minute vom Torwart der Gäste, Julian Arneitz, pariert wurde. Doch trotz der Bemühungen von Velden endete die erste Halbzeit mit einem knappen Vorsprung für die Gäste.

Die Gastgeber versuchten immer wieder, über Standardsituationen zum Erfolg zu kommen. Mario Kröpfl trat mehrere Ecken für den ATUS Velden, konnte aber zunächst kein Kapital daraus schlagen. Auch Roland Putsche kam nach einem Freistoß von Kröpfl per Kopf zum Abschluss, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei.

Velden dreht das Spiel – St. Jakob/R. kontert

Der ATUS Velden kam motiviert aus der Kabine und zeigte gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit seine Stärke. In der 49. Minute erzielte Roland Putsche nach einem Freistoß von Kröpfl per Kopf den Ausgleichstreffer zum 1:1. Die Veldener blieben am Ball und nur eine Minute später traf Lukas Lausegger zum 2:1, indem er die Defensive der Gäste überlistete. Der Gastgeber hatte nun das Spiel gedreht und schien auf dem besten Weg zu sein, die drei Punkte einzufahren.

Doch die Gäste gaben nicht auf. In der 81. Minute gelang Matic Ahacic der Ausgleich zum 2:2, nachdem die Veldener Abwehr einen Moment unachtsam war. Dieses Tor war ein entscheidender Moment, der den Spielverlauf erneut drehte und den Veldenern den möglichen Sieg verwehrte.

Beide Teams versuchten bis zum Schluss, den Siegtreffer zu erzielen, doch es blieb beim 2:2-Unentschieden. Ein besonderer Dank gilt dem Schiedsrichterteam, das mit einer soliden Leistung dazu beitrug, dass die Partie fair und ohne größere Zwischenfälle ablief.

Mit diesem Punktgewinn bleibt der ATUS Velden weiterhin in der oberen Tabellenhälfte, während der SV St. Jakob/R. mit einem hart erkämpften Punkt auf dem letzten Tabellenplatz verharrt. Das Spiel bot den Fans beider Mannschaften eine mitreißende und spannende Vorstellung, die Lust auf mehr macht.

Stimme zum Spiel

Marcel Kuster, Trainer Velden:

"Es war ein schwieriges Match, da der Platz sehr tief und nass war. Nach dem Rückstand kamen wir noch nicht richtig in Fahrt und brauchten bis nach der Pause. In der zweiten Halbzeit drehten wir das Spiel und hätten auch noch nachlegen müssen. Leider konterte unser Gegner und machte den Ausgleich. Leider sehr bitter!"

Die Besten: Velden Winter (Verteidigung) bzw. St. Jakob Arneitz (Tor), Ahacic (Mittelfeld)

Kärntner Liga: Velden : St. Jakob/R. - 2:2 (0:1)

81 Matic Ahacic 2:2

50 Lukas Lausegger 2:1

49 Roland Putsche 1:1

19 Florian Uggowitzer 0:1

