SVG Bleiburg feiert Kantersieg gegen FC Lendorf

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 11:43

Der SVG Bleiburg hat in der 11. Runde der Kärntner Liga einen eindrucksvollen 5:1-Sieg gegen den FC Lendorf eingefahren. Schon früh im Spiel setzte Bleiburg den Ton und ließ Lendorf kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. In einer Partie, die von Beginn an von der Heimmannschaft dominiert wurde, zeigten insbesondere Mathias Robert Knauder und Dominik Peketz ihre Klasse und führten die Bleiburger zu einem verdienten Erfolg. Trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd der Lendorfer blieb der Heimsieg ungefährdet.

Frühe Führung und Dominanz der Bleiburger

Gleich zu Beginn setzte der SVG Bleiburg ein Zeichen, als Mathias Robert Knauder in der dritten Minute mit einem fantastischen Freistoß aus 35 Metern Entfernung das 1:0 erzielte. Sein direkter Treffer überraschte das gesamte Karl-Kornberger Stadion und brachte die Bleiburger in eine komfortable Ausgangsposition. In den folgenden Minuten erarbeiteten sich die Gastgeber mehrere Chancen, wobei Knauder erneut im Mittelpunkt stand, diesmal jedoch ohne Torerfolg.

Der FC Lendorf versuchte, ins Spiel zu finden und hatte in der 18. Minute eine gute Möglichkeit, die jedoch knapp über das Tor ging. Dennoch war es der SVG Bleiburg, der weiterhin das Spiel bestimmte. In der 40. Minute erhöhte Nikola Tolimir mit einem präzisen Abschluss auf 2:0, was den Halbzeitstand markierte. Ein nicht gegebener Elfmeter für Lendorf sorgte kurz vor der Pause für Diskussionen, änderte jedoch nichts an der klaren Überlegenheit der Bleiburger zur Halbzeit.

Zweites Aufbäumen der Lendorfer und Bleiburger Torfest

Die zweite Halbzeit begann mit einem Lebenszeichen des FC Lendorf, als Christian Wernisch in der 50. Minute mit einem eleganten Hackentreffer den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Der erfahrene Stürmer bewies seine Kaltschnäuzigkeit und gab den Lendorfern einen Hoffnungsschimmer. Doch die Bleiburger ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und antworteten prompt.

In der 62. Minute unterlief Markus Pichorner vom FC Lendorf ein unglückliches Eigentor, das den Spielstand auf 3:1 für die Bleiburger stellte. Dieser unglückliche Moment brachte die Gäste endgültig aus dem Konzept. Lukas Valentin Laure sorgte in der 69. Minute für das 4:1, als er einen Angriff gekonnt abschloss. Damit war der Widerstand der Lendorfer gebrochen.

Den Schlusspunkt setzte Dominik Peketz in der 76. Minute, der nach einem schönen Spielzug den 5:1-Endstand markierte. Die Bleiburger zeigten in dieser Phase des Spiels ihre ganze Offensivkraft und ließen den Gästen keine Chance mehr auf eine Rückkehr ins Spiel.

Mit diesem deutlichen Sieg festigte der SVG Bleiburg seine Position in der Kärntner Liga und zeigte eindrucksvoll, warum sie in dieser Saison zu den stärksten Teams gehören. Der FC Lendorf muss hingegen seine Lehren aus dieser Partie ziehen und sich in den kommenden Spielen steigern, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Kärntner Liga: Bleiburg : Lendorf - 5:1 (2:0)

76 Dominik Peketz 5:1

69 Lukas Valentin Laure 4:1

62 Eigentor durch Markus Pichorner 3:1

50 Christian Wernisch 2:1

40 Nikola Tolimir 2:0

3 Mathias Robert Knauder 1:0

