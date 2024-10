ATUS Ferlach bezwingt KAC 1909 mit 2:0 in

Spielberichte

Sonntag, 06. Oktober 2024

In der elften Runde der Kärntner Liga gelang dem ATUS Ferlach ein überzeugender 2:0-Heimsieg gegen den KAC 1909. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgten die Gastgeber in der zweiten Halbzeit mit Treffern von Dominik Mak und Anel Mujkic für klare Verhältnisse. Die Ferlacher zeigten eine starke Leistung und konnten sich am Ende über drei wichtige Punkte freuen, während der Klagenfurter AC trotz engagierter Bemühungen keinen Torerfolg verbuchen konnte.

Erste Halbzeit: Chancenreich, aber torlos

Der ATUS Ferlach begann die Partie mit viel Engagement und erarbeitete sich früh erste Gelegenheiten. In der 14. Minute hatte Daniel Jobst die erste nennenswerte Chance für die Ferlacher, doch sein Schuss stellte für Florian Magnes im Tor des KAC kein Problem dar. Kurz darauf versuchte es Florian Verdel mit einem Schuss, doch auch dieser wurde von Magnes souverän pariert.

Der KAC 1909 antwortete mit Offensivaktionen, die jedoch zunächst nicht von Erfolg gekrönt waren. Bergmanns Flanken auf Mihret Topcagic brachten in der 7. und 72. Minute keine Gefahr. Topcagic scheiterte mit einem Kopfball, der über das Tor ging. Ein weiterer Versuch von Jakob Orgonyi in der 9. Minute wurde von Ferlachs Keeper Florian Heindl entschärft.

Die Gäste hatten zudem einige Standardsituationen, darunter Freistöße von Patrick Legner und Topcagic, die jedoch allesamt keine zählbaren Erfolge einbrachten. Die erste Halbzeit endete trotz einiger Chancen auf beiden Seiten torlos, wobei der ATUS Ferlach insgesamt die aktivere Mannschaft war.

Ferlach schlägt doppelt zu

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Ferlacher weiter und suchten verstärkt den Weg zum Tor. In der 55. Minute wurde die Bemühung belohnt: Dominik Mak traf nach einem schönen Zuspiel von Martin Posratschnig zur 1:0-Führung für den ATUS. Der Treffer setzte den KAC unter Druck, der nun offensiver agieren musste.

In der Folge versuchten die Klagenfurter, den Ausgleich zu erzielen, doch die Ferlacher Defensive stand stabil und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Ein Kopfball von Topcagic in der 77. Minute landete direkt in den Armen von Heindl, der an diesem Tag eine sichere Leistung zeigte.

In der 84. Minute sorgte Anel Mujkic schließlich für die Entscheidung. Mit einem präzisen Abschluss erhöhte er auf 2:0 und sicherte den Ferlachern den verdienten Sieg. Trotz weiterer Bemühungen konnte der KAC keine Antwort mehr finden, und die Partie endete nach 96 Minuten mit einem klaren Erfolg für die Gastgeber.

Mit diesem Sieg konnte der ATUS Ferlach wertvolle Punkte im Abstiegskampf sammeln und sich in der Tabelle etwas Luft verschaffen, während der KAC 1909 eine Niederlage hinnehmen musste und weiterhin im Mittelfeld der Liga verweilt.

Kärntner Liga: Ferlach : KAC 1909 - 2:0 (0:0)

84 Anel Mujkic 2:0

55 Dominik Mak 1:0

