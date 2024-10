Köttmannsdorf und VST Völkermarkt teilen sich die Punkte

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 22:24

In der 11. Runde der Kärntner Liga lieferten sich ASKÖ Köttmannsdorf und VST Völkermarkt ein packendes Match, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Die Köttmannsdorfer konnten zunächst die Führung übernehmen, doch die Völkermarkter zeigten Kampfgeist und erkämpften sich noch einen Punkt. Beide Teams boten den Zuschauern spannende 94 Minuten, gefüllt mit intensiven Zweikämpfen, sehenswerten Toren und einem unglücklichen Eigentor.

Frühe Führung durch Köttmannsdorf

In der ersten Halbzeit dominierten die Köttmannsdorfer das Spielgeschehen und suchten aktiv den Weg zum Tor. Die Belohnung für ihren Einsatz folgte in der 37. Minute. Ziga Erzen, einer der Schlüsselspieler der Gastgeber, brachte Köttmannsdorf mit einem präzisen Schuss in Führung. Der Treffer zum 1:0 sorgte für großen Jubel bei den heimischen Fans und stellte die Weichen für einen vielversprechenden Spielverlauf aus Sicht der Köttmannsdorfer.

In der zweiten Halbzeit kamen die Völkermarkter mit neuem Elan aus der Kabine. Sie nutzten die Gelegenheit, um den Druck auf die Gastgeber zu erhöhen und erarbeiteten sich einige gute Chancen. In der 63. Minute gelang es Robert Matic, den Ausgleichstreffer für die Völkermarkter zu erzielen. Mit einem gut platzierten Schuss bezwang er den Torhüter von Köttmannsdorf und stellte auf 1:1. Das Spiel war nun wieder offen, und die Spannung stieg spürbar.

Eigentor und späte Entscheidung

Nur zehn Minuten später, in der 73. Minute, kam es zu einem unglücklichen Moment für VST Völkermarkt. Matthias Maierhofer lenkte den Ball ins eigene Netz und brachte die Köttmannsdorfer erneut in Führung. Dieses Eigentor zum 2:1 schien die Chancen der Völkermarkter auf einen Punktgewinn stark zu mindern.

Doch die Gäste zeigten Moral und kämpften unermüdlich weiter. In der 76. Minute war es schließlich Raphael Lukas Kulterer, der den erneuten Ausgleich erzielte. Sein Treffer zum 2:2 markierte das letzte Tor der Partie und bescherte den Völkermarktern den verdienten Punkt. Die Schlussphase verlief hektisch, doch es blieb beim Remis, als der Schlusspfiff nach 94 Minuten ertönte.

Das Duell zwischen Köttmannsdorf und VST Völkermarkt bot alles, was ein spannendes Fußballspiel ausmacht. Beide Teams zeigten ihr Potenzial und bewiesen, dass sie in der Kärntner Liga zurecht um Punkte kämpfen. Am Ende stand ein gerechtes Unentschieden, das beiden Mannschaften in der Tabelle weiterhilft, jedoch auch den Ehrgeiz weckt, in den kommenden Partien Siege einzufahren.

Kärntner Liga: Köttmanns. : Völkermarkt - 2:2 (1:0)

76 Raphael Lukas Kulterer 2:2

73 Eigentor durch Matthias Maierhofer 2:1

63 Robert Matic 1:1

37 Ziga Erzen 1:0

Details

