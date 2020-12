Unterliga Ost: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 09:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Jörg Kulter (SV Gallizien)

Endergebnis:



1. Jörg Kulter (SV Gallizien / 2945 Stimmen)

2. Philipp Weinhandl (TSV Grafenstein / 2352 Stimmen)

3. Dominik Theuermann (SV Ruden / 2273 Stimmen)

4. Fabian Temmel (TSV Grafenstein / 1626 Stimmen)

5. David Tamegger (SV Gallizien / 883 Stimmen)

6. Manuel Jachs (Annabichler SV / 397 Stimmen)

7. Alen Kusek (DSG Sele Zell / 375 Stimmen)

8. Christoph Duller (SF Rückersdorf / 372 Stimmen)

9. Daniel Kolbitsch (ASKÖ Gurnitz / 291 Stimmen)

10. Nico Sorger (SV Gallizien / 223 Stimmen)