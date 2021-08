Wolfgang Thun-Hohenstein nicht mehr Trainer des SV Donau!

Details Dienstag, 24. August 2021 21:20

Paukenschlag beim SV Donau Klagenfurt | St. Ruprecht. Der langjährige Trainer der Grünweißen, Wolfgang Thun-Hohenstein bot am Montag seinen Rücktritt als Trainer der Kampfmannschaft an, der Verein nahm an. Mit dem Trainer legte auch Teammanager Raphael Thun-Hohenstein seine Funktion zurück.





Nicht mehr SV Donau-Trainer: Wolfgang Thun-Hohenstein Foto: SOBE



In einer ersten Reaktion gegenüber Ligaportal zeigt sich Wolfgang Thun-Hohenstein menschlich enttäuscht über den Verein, mit dem er aus der 2. Klasse bis in die Unterliga durchmarschierte: "Mir wurde nach acht Jahren als Kampfmannschaftstrainer nicht für meine geleistete Arbeit gedankt. Das tut mir schon weh." Jetzt will er einmal Abstand gewinnen, aber "der SV Donau war ganz sicher nicht meine letzte Station!"



Wer die sportliche Leitung beim SV Donau hinkünftig übernimmt, werden wir morgen im Laufe des Tages nachfragen. Donau steht nach 6 Runden in der Unterliga bei ebenso vielen Punkten und liegt auf Rang 13. Seit 2018 spielen die St. Ruprechter in der Unterliga Ost.



Das Ligaportalteam dankt dem scheidenden Duo für jahrelange hervorragende Zusammenarbeit.

