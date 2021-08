SV Donau vorerst mit interner Trainerlösung

Details Mittwoch, 25. August 2021 16:49

Am Montag legte Wolfgang Thun-Hohenstein beim SV Donau Klagenfurt | St. Ruprecht das Traineramt nieder (wir berichteten hier). Mit dem Trainer legte auch Sportdirektor Raphael Thun-Hohenstein seine Funktion nieder. Der Verein will bei der Besetzung der Nachfolger nichts überstürzen.





Donau-Obmann Willi Guggenberger will nichts überstürzen Foto: KK



”Glauben sie mir, mir ging es die letzten Tage nicht besonders gut”, erzählt Donau-Obmann Willi Guggenberger über seine Gefühlslage nach den stürmischen Ereignissen von Sonntag & Montag, "schließlich haben wir zwei Männer verloren, die großen Anteil am sportlichen Aufstieg unseres Vereins von der 2. Klasse in die Unterliga hatten. Letztlich haben aber beide ihr Amt selbst niedergelegt.”



”Wir bedanken uns ausdrücklich für die jahrelange gute Zusammenarbeit, sowohl bei Wolfi als auch bei Raphael.” Guggenberger will sich mit einer Nachfolgesuche Zeit lassen, “der neue Trainer soll wieder eine langfristige Lösung sein. So einen Mann zu finden wird keine leichte Aufgabe.” Für die unmittelbare Zukunft gibt es eine interne Lösung. Der Obmann gibt sich zuversichtlich: “die Mannschaft ist intakt.”

