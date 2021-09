Fliegender Trainerwechsel beim ASV!

Details Dienstag, 31. August 2021 14:20

Eine wahre Unterhausbombe zündete heute der ASV. In einer Aussendung gibt er die Trennung von Trainer Mario Frank bekannt, bei dessen Arbeit sich die Annabichler recht herzlich bedanken (siehe Presseaussendung) Zugleich gibt der Verein die Neuverpflichtung für die Trainerbank bekannt- und die hat es in sich. Es ist der eben zurückgetretene Trainer des SV Donau, nämlich Wolfgang Thun-Hohenstein, der nun den ASV von den Abstiegsrängen retten möchte. Nachstehend die Presseaussendung vom ASV im Wortlaut.

Der Annabichler Sportverein, kurz ASV, ist in der laufenden Saison unter den Erwartungen geblieben. Besonders schwer von den CORONA-Sperren betroffen ist die Mannschaft nicht so richtig in die Gänge gekommen, siehe aktueller Tabellenplatz und der Vorstand hat sich einstimmig zu einem Wechsel im Trainerstab entschieden.

Der Vorstand des ASV möchte sich recht herzlich beim alten Trainer „Tschedde“ Frank für seine engagierte Arbeit und seine Leidenschaft, welche er für den ASV eingebracht hat, recht herzlich bedanken. Er war Garant dafür, dass wir in dieser Saison überhaupt eine ordentliche Meisterschaft zusammengebracht haben. Leider konnte er, warum auch immer, die Mannschaft nicht dorthin bringen wo er sich selbst das Ziel gesetzt hat. Wir sind dankbar für sein Fachwissen und seine hohe Kompetenz welche er dem Verein zur Verfügung gestellt hat. Er hat viele junge Spieler von der 1b in die Kampfmannschaft integriert und in der persönlichen Entwicklung gefördert. Ganz im Sinne des ASV-Leitbildes.

Lieber Tschedde, alles Gute weiterhin und nochmals vielen Dank.

Als neuen Trainer präsentiert der ASV mit Wolfgang Thun – Hohenstein einen Trainer welche die letzten Jahre sehr erfolgreich in mehreren Klassen gearbeitet hat. Der Vorstand erwartet von Ihm neben dem Klassenerhalt die weiterführende Entwicklung und Integration von jungen Spielern in die erste Kampfmannschaft.

Für dieses Unterfangen wünscht der Vorstand des ASV dem neuen Trainer alles erdenklich Gute und auch das dafür nötige Glück.

Klagenfurt am 31 Aug 2021

Der Obmann: Mathias Lampl

