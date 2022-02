Mittlern freut sich über "gute Gesamtentwicklung", will aber noch mehr!

Details Donnerstag, 03. Februar 2022 17:28

Wie jedes Jahr führt Ligaportal in der Winterpause Interviews mit Offiziellen, Trainern und Spielern durch. Einerseits um den Herbst Revue passieren zu lassen, andererseits um den Fußballfreunden einen Ausblick auf das Frühjahr zu gewähren. Heute stand uns Trainer Richard Huber, vom ASKÖ Mittlern Rede und Antwort.





Richard "Richie" Huber bilanziert positiv und blickt gelassen in das Frühjahr Foto: SOBE



LP: Richie- Mittlern liegt auf Platz 6, hat Tuchfühlung zu Platz 2, wart ihr zufrieden mit der Ausbeute vom Herbst?



Richard Huber: „Wir sind Aufsteiger. Wir brauchen nur schauen, wo die Mitaufsteiger liegen, dann beantwortet sich die Frage von selbst.“



LP: Also Zufriedenheit bei euch?



Richard Huber: „Natürlich, sogar wenn wir den einen oder anderen Punkt liegen gelassen haben. Das 2:3 nach 2:0 im letzten Spiel bei Sirnitz kostete einen Top-3-Platz. Aber umgekehrt holten wir gegen die aktuellen Top-3 gleich sieben Punkte. Da sahen wir unser Potenzial. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir den ganzen Herbst mit Ausfällen zu kämpfen hatten. Klemen Sebul & Bernhardt Peteln fehlten die meiste Zeit, Marcel Hober spielte auch nur wenig, das muss man erst einmal wegstecken. Zudem standen die Studenten ab Oktober nicht mehr zur Verfügung.“



LP: Stichwort Personalentwicklung, wer kommt, wer geht im Frühjahr?



Richard Huber: „Hozjan Gasper geht nach Klopein, Luca Kues zieht nach Deutschland. Rene Sablatnig steht aus beruflichen Gründen nur noch sehr eingeschränkt zur Verfügung, Andreas Dlopst legt leider eine Pause ein. Der junge Defensivmann Lukas Ristic kommt vom SAK, dazu sind wir an einem Stürmer aus Slowenien dran, von dem wir uns einiges erwarten. Wir holen ganz generell nur junge Spieler, die auch zu uns passen.“



LP: Mit welchen Zielen nehmt ihr das Frühjahr in Angriff?



Richard Huber: „Wir sind in der Tabelle in einer Region, wo wahrscheinlich nach vorne wie nach hinten nicht mehr viel passieren wird. Wir denken von Spiel zu Spiel, stets bestrebt, die Truppe als Gesamtes weiterzuentwickeln. Wir wollen unsere Mannschaft, die mit so viel Spaß bei der Sache ist, zusammenhalten und mehr Stabilität geben. Es läuft bei uns nicht nur in der Kampfmannschaft gut. Reserve, die Nachwuchskooperationen, die Zusammenarbeit mit den Funktionären: alles läuft hervorragend und trotzdem wollen wir aber noch mehr erreichen.“



LP: Wie läuft die Vorbereitung, bereitet euch COVID noch Sorgen?



Richard Huber: „In den Energieferien fahren wir nach Rovinj auf Aktivurlaub. Unser Kader ist geimpft oder genesen, dennoch müssen wir den Test gegen den SAK absagen. Es gibt generell noch offene Fragen: Was ist zum Beispiel, wenn ein Team durch viele COVID-Fälle nicht antreten kann? Wie viele Fälle müssen es sein, um abzusagen? In einer 18er-Liga ist es schwierig, das noch einzuholen, daran ändert auch die vorgezogene Frühjahrsrunde nichts. Es ist ja im Übrigen gar nicht gesagt, dass die Witterung ein Spielen zulässt. Zumindest ist die Frage mit den ungeimpften Spielern geklärt (3G für den Sportbetrieb, Anm.), übrigens gibt es am Transfermarkt fast nur ungeimpfte Spieler. Trotzdem verlor COVID in letzter Zeit etwas von seinem Schrecken und wir sind guter Dinge, im Frühjahr endlich wieder zu spielen. “



LP: Dieser Hoffnung schließen wir uns gerne an. Danke für das Interview!