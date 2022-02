Sirnitz spielt die ersten Heimspiele in Steuerberg!

Details Donnerstag, 10. Februar 2022 09:51

Wie jedes Jahr führt Ligaportal in der Winterpause Interviews mit Offiziellen, Trainern und Spielern durch. Einerseits um den Herbst Revue passieren zu lassen, andererseits um den Fußballfreunden einen Ausblick auf das Frühjahr zu gewähren. Heute stand uns der Trainer von der SGA Sirnitz, Günther Vidreis, Rede und Antwort.

Sirnitz-Trainer Günther Vidreis hofft auf einen guten Start im Frühjahr Foto: SOBE





Dank starkem Herbstfinish etwas Luft

Sirnitz schloss den Herbst auf Rang 11 ab, 5 Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz, sofern es bei vier Abstiegsplätzen bleibt. Besser als 11. war man den gesamten Herbst auch nie, eine Folge des engen Kaders bei Ausfällen, weiß Trainer Günther Vidreis: "Da stand schon oft so was wie ein letztes Aufgebot am Platz." Wozu der Kader aber fähig ist, sah man in den letzten Herbstrunden mit drei Siegen in Serie, darunter der famose Auswärtscoup bei den Austria Amateuren. In der letzten Runde drehten die Mittelkärntner noch ein 0:2 gegen Mittlern.

Die ersten beiden Heimspiele werden in Steuerberg absolviert

Der Sportplatz in Sirnitz weist zwei Eigenschaften auf, die ihn für einen Spielbetrieb Mitte März nicht prädestinieren: Er liegt im Schatten und deutlich über 700 Meter über dem Meeresspiegel. Die Vereinsführung wartete aber erst gar nicht auf vorzeitige Frühlingsboten, erzählt Vidreis: „Normalerweise können wir Mitte März bei uns daheim noch nicht spielen. Wir wollen zugleich die Spiele bei dem engen Spielplan nicht verschieben, also fragten wir in Steuerberg an.“ Der Nachbarclub sowie der KFV willigten ein, so finden die Spiele gegen St. Stefan & dem ASV auf dem zwar auch nicht tief gelegenen, aber auf der Sonnenseite befindlichen Platz in Steuerberg statt.

Ganz wichtige Spiele für Sirnitz: „Wir haben St. Stefan, Kappel und den ASV in den ersten drei Runden. Das sind alles direkte Gegner in der Tabelle. Wenn wir hier voll punkten, dann könnte der Klassenerhalt schon relativ früh Konturen bekommen. Wir beabsichtigen ganz generell an die Leistungen der letzten Runden im Herbst anzuknüpfen.“ In Hinkunft wünscht sich Sirnitz seitens des KFV eine Sommerterminplanung, die erwartbare Spielabsagen im März berücksichtigt. „Heuer ist aber aus mehreren Gründen ein Ausnahmejahr.“

Kadervergrößerung erst im Sommer , Zittern wegen 2G-Regelung

Am kleinen Kader änderte sich indes nichts: „Wir haben gleich viele Zu- & Abgänge. Richtig vergrößern ist im Winterfenster schwer, weil die meisten laufende Verträge haben“, so Vidreis. Die nötige Auffrischung führt Sirnitz also erst im Sommer durch. Trainiert wird derzeit in der Halle und auf dem Glanegger Kunstrasenplatz. Ende Februar geht es in das Burgenland auf ein viertägiges Trainingslager.

In der Vorbereitung ist also alles auf Schiene, Sorge bereitet Sirnitz, dass die 2G-Regel im Breitensport Anwendung findet: „Dann haben wir vier Spieler, die nicht zum Einsatz kommen dürfen. Das würde sich sehr nachteilig für uns auswirken.“ Vidreis hofft, dass „wir im Frühjahr eine faire Meisterschaft sehen.“ Ganz vorne ist das Rennen für ihn noch nicht gelaufen: „Eberstein ist zwar vorne, das wird aber noch sehr eng. Die Austria und Grafenstein haben sicher noch nicht aufgegeben.“



Zugänge SGA Sirnitz

Lukas Freidl Wietersdorf Johannes Landsmann Straßburg Andre Zitterer Oberglan

Abgänge u.a. Daniel Wernig (Maria Saal)