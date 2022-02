St. Stefan hofft auf mehr Treffer vom "zweiten" Goalgetter!

Details Sonntag, 13. Februar 2022 14:40

Wie jedes Jahr führt Ligaportal in der Winterpause Interviews mit Offiziellen, Trainern und Spielern durch. Einerseits um den Herbst Revue passieren zu lassen, andererseits um den Fußballfreunden einen Ausblick auf das Frühjahr zu gewähren. Heute stand uns der Sektionsleiter vom SC St. Stefan, Bernd Moll, Rede und Antwort.

Der langjährige St. Stefan-Funktionär Bernd Moll will erst gar nicht in den Abstiegskampf verwickelt werden Foto: KK/St. Stefan



Ligaportal: „Bernd, du hast schon viele Saisonen als Funktionär erlebt. Wie ist der Herbst mit Rang 9 da einzuordnen?“



Bernd Moll: „Die Platzierung passt im Grunde. Wir haben den Kader ja stark verjüngt und uns dennoch gut präsentiert. Die jungen Spieler konnten überzeugen, einer wie Jakob Rink erzielte mit 15 Jahren im zweiten Einsatz bereits ein Kopfballtor. Was uns ein wenig abging, waren Tore durch einen zweiten Goalgetter neben Christoph Joham. Mirel Sinanovic hatte leider etwas Ladehemmung, aber wir vertrauen darauf, dass ihm im Frühjahr der Knopf aufgeht. Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden.“



LP: „Tabellentechnisch müsst ihr den Blick noch nach hinten richten. Gab es im Winter Veränderungen im Kader, wie läuft die Vorbereitung?“



Bernd Moll: „Wir holten Igor Korosak als routinierten Allrounder für die Offensive. Igor war bereits einmal in Österreich. Egon Britzmann kam von Eitweg. Mihael Grigic zog in die Steiermark nach Ligist.



Ja, wir müssen noch nach hinten blicken, wollen die Top 10 aber halten. Unser Kader kann das leisten, die Vorbereitung läuft gut. Das Trainerteam rund um Chefcoach Herwig Kreuzer leistet bei einer guten Trainingsbeteiligung eine ausgezeichnete Arbeit. Anfang März fahren wir noch nach Rovinj, ein kurzes Trainingslager steht an und alle fahren mit. Das spricht für eine ausgezeichnete Motivation.“



LP: „Trat COVID bei euch als Spielverderber in Erscheinung?“



Bernd Moll: „In der Tat gab es durch COVID Störungen im Trainingsbetrieb. Aber ich denke, davor war niemand gefeit und die jetzige Entwicklung nimmt der Pandemie schon einiges an Schrecken.“



LP: „Wer wird Meister?“



Bernd Moll: „Eberstein war im Herbst die beste Truppe und bringt das durch.“



LP: „Im Lavanttal gibt es relativ viele Vereine, viel Konkurrenz auch beim Nachwuchs. Wie läuft es auf der Ebene?“



Bernd Moll: "Wir haben rund 140 Kinder und Jugendliche bei uns und verzeichnen immer noch Zuwächse. Das Team von Nachwuchsleiter Wolfgang Pichler leistet hervorragende Arbeit. In der U15 & der U13 kooperieren wir mit St. Andrä."



LP: „Danke für das Interview und weiterhin viel Erfolg!“