St. Veit sieht sich nicht als Meisterschaftsfavorit und freut sich auf Hinti zum Auftakt!

Details Dienstag, 19. Juli 2022 09:18

Beinahe die gesamte Konkurrenz hat den SC St. Veit auf dem Zettel, wenn es um die Frage der Favoriten in dieser Spielzeit geht. Trainer Florian Novak erläutert im Ligaportal-Interview, warum er das nicht so sieht, über Stärken und Achillesferse der Herzogstädter und warum er hofft, dass Hinteregger im ersten Spiel gegen Sirnitz aufläuft.





Meistertrainer Flo Novak freut sich über die Verstärkungen und kämpft mit Abwesenheiten im Trainingsbetrieb (Foto KK)



Ligaportal: Florian, sowohl die Unterhausszene als auch der Mitbewerb nennt St. Veit unisono als Titelmitfavoriten. Wird mit dem Durchmarsch geliebäugelt?



Florian Novak: „Natürlich ehrt uns diese Sichtweise der Konkurrenz, aber die deckt sich keineswegs mit der eigenen Sicht der Dinge. Wir sind Aufsteiger. Wir müssen uns zuerst in der Unterliga profilieren und sind noch den Nachweis schuldig, dass wir hierhergehören. Jetzt hergehen und zu sagen, dass wir ganz vorn mitspielen wollen, wäre überheblich.“

Transfers hoben Qualität, Problem Präsenzdienst

Ligaportal: Mit Kirbach, Bodner & Wieser habt ihr euch für die Unterliga aber herzeigbare Spieler geholt?



Florian Novak: „Benjamin Habich nicht zu vergessen, den wir von der Next Generation beförderten. Wir hätten die Möglichkeit für mehr Transfers gehabt, entschieden uns aber der Aufstiegsmannschaft das Vertrauen zu schenken und uns nur punktuell zu verstärken. Der damit verbundene Konkurrenzkampf ergibt ein Qualtätsplus, was wir jetzt bereits beobachten können.“

Ligaportal: Also läuft die Vorbereitung gut?



Florian Novak: „Eigentlich verläuft sie schwierig. Es gab einige Corona-Erkrankungen, am meisten halten uns aber die Einrücker zum Präsenzdienst auf Trab. Jetzt rückten vier ein, später werden es noch mehr sein. Wir haben im KFV-Cup gegen Launsdorf gewonnen, ebenfalls gegen die Austria-Akademie und gegen Landesligisten Maria Saal eine rechtzeitige, heilsame 1:5-Niederlage kassiert.“

Ligaportal: Der Kader ist groß genug, um die Bundesheer-Ausfälle zu kompensieren?



Florian Novak: „Im Trainingsbetrieb holen wir Spieler der 1b zu uns, um die Quantität wie Qualität aufrecht zu halten. Unsere zweite Mannschaft ist auf jeden Fall ein Vorteil im Spielbetrieb.“

„Hoffentlich spielt Hinteregger gegen uns!“

Ligaportal: Ihr startet gegen Sirnitz. Wir kommen nicht umhin, die ›Hinti-Frage‹ zu stellen...



Florian Novak: „Ich hoffe sehr, dass Hinteregger einläuft. Das wäre für den Verein sicher ein nicht zu verachtendes Körberlgeld an Mehreinnahmen. Aber auch sportlich ist es für meine Burschen ein Supererlebnis, gegen so ein prominentes Kaliber zu spielen. Ich gönne es ihnen. Man darf bei Sirnitz aber nicht vergessen, dass die mit Michi Kulnik noch einen sehr starken Spieler holten. Hinti-Trubel hin oder her: wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Am Ende zählen auch in diesem Spiel nur die drei Punkte. “

Ligaportal: Wir danken für das tolle Interview und wünschen viel Erfolg!



SC St. Veit: Zu- und Abgänge





Zugänge

Moritz Johannes Kirbach (Kraig)

Alexander Martin Bodner (Treibach)

Florian Philipp Wieser (Treibach)

Benjamin Habich (Next Generation)

Abgänge

Betim Tifek (Wölfnitz)

Lukas Höberl (Kraig)