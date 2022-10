Rückkehr eines Altbekannten! Michael Rutnig übernimmt neue Funktion bei Wölfnitz

Details Mittwoch, 26. Oktober 2022 11:59

Die Leistungen des ASKÖ Wölfnitz in der laufenden Saison sind sehr akzeptabel. Aktuell belegt man mit 23 Punkten am Konto den dritten Platz in der Unterliga Ost. Ein wichtiges Ziel, dass sich der Verein aus der Landeshauptstadt gesetzt hat, ist die Forcierung der Nachwuchsarbeit. Dort möchte der ASKÖ Wölfnitz neue Wege gehen und konnte mit Michael Rutnig einen erfahrenen Mann gewinnen, der als Ansprechpartner für junge Spieler fungieren sollte, die den Sprung vom Nachwuchs in die Kampfmannschaft schaffen möchten.

Für den Verein mit dem Präsidenten Mag. Gerhard Engl steht im Vordergrund, Jugendliche, die am Übergang vom Nachwuchs- zum Erwachsenenfußball stehen, entsprechend zu fördern und gezielt an die Kampfmannschaft heranzuführen. Da sich viele Jugendliche in diesem Alter vom Fußball abwenden oder oft die Perspektiven im eigenen Verein fehlen, soll Rutnig engagierten Jugendlichen zur Seite stehen, um das Ziel Kampfmannschaft zu erreichen. Dieser war selbst als Spieler und Trainer in Wölfnitz tätig und belegte zuletzt bis März 2020 die Trainerposition beim Rivalen TSV Grafenstein. Mit dieser neuen Funktion wartet eine neue Tätigkeit auf ihn, die sich mit der Zeitintensität einer vollen Trainertätigkeit doch unterscheidet.

In einer Presseaussendung des ASKÖ Wolfnitz äußert sich Michael Rutnig wie folgt dazu: „Ich werde versuchen alle engagierten Spieler, die ihren Weg machen möchten, zu unterstützen. Auch wenn die Spieler/innen einfach nur Tipps haben möchten. Es ist für mich etwas Neues, aber eine durchaus spannende Aufgabe. In meinen Bereich fällt aber nicht nur der eigene Nachwuchs, sondern ich werde auch Augen für Talente aus der Umgebung haben und diese beobachten, um interessante Spieler für eventuelle obere Spielklassen zu gewinnen. Ebenso zählt das normale Scouting zu meinen Aufgaben.“

Eine wahrlich interessante Tätigkeit wartet da auf Michael Rutnig. An die durchaus guten Leistungen in der Unterliga Ost diese Saison soll natürlich weiterhin angeknüpft werden. Vor der Winterpause hat der ASKÖ Wölfnitz noch zwei Heimpartien gegen den Tabellenersten Grafenstein und den Zweiten, den SV Donau Klagenfurt, zu bestreiten.