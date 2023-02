Die Torflaute soll bei Ludmannsdorf enden!

Details Freitag, 17. Februar 2023 15:02

In unserer Reihe der Winterberichte richten wir heute den Scheinwerfer auf den SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf. Die Sattnitzkicker zählen seit rund 40 Jahren (mit Unterbrechungen in der Westliga) zum Inventar der Unterliga Ost, befinden sich heuer aber in Abstiegsgefahr. Der Grund dafür ist mit lediglich 20 Treffern in 16 Spielen rasch lokalisiert. Das soll sich mit zwei Neuerwerbungen im Frühjahr ändern, ohne dabei die ordentlich performende Defensive zu entblößen.



Wolfgang Eberhard schwört seine Elf auf einen harten Abstiegskampf ein Foto: SV Ludmannsdorf/KK

Die Kugel wollte nicht ins Netz

Viermal verlor der SV Ludmannsdorf mit einem Tor Unterschied, in neun Spielen erzielte die Elf des während der Saison eingesprungenen Wolfgang Eberhard kein oder nur ein Tor. Daraus ergaben sich drei siegen fünf Remis und acht Niederlagen. Mit 14 Punkten befindet man sich gerade noch auf einem Nichtabstiegsplatz, der überdies in der letzten Runde vor dem Winter fixiert wurde. Kein Wunder, dass sich der Verein um Verstärkungen für die Offensive umsah. In der Defensive sah es nämlich nicht so schlecht aus, die 28 Gegentreffer bedeuten solides Mittelmaß, 15 davon kassierte die Abwehr aus vier Spielen. Sonst war die Defensive schwer zu knacken, was durchkam wurde dann oft zur Beute vom hervorragend abliefernden Schlussmann Mario Tomic.

Zwei Neue für das offensive Spiel

Im 18-Mann-Kader befinden sich mit Jure Skafar (von Radenthein) & Domen Peklar (von St. Margarethen/R.) zwei neue Kicker, die das Tormanko beheben sollen. Nicht mehr im Kader befindet sich Routinier Norbert Koller. Nach einer abermaligen schweren Verletzung sieht es bei ihm bedauerlicherweise stark nach Karriereende aus, berichtet Trainer Wolfgang Eberhard. Alessandro Oraze wiederum ist noch rekonvaleszent, sollte aber im Laufe des Frühjahrs wieder zur Truppe stoßen. Der Coach sprang im Herbst nach einer Unserie als neuer Trainer in die Presche. Ludmannsdorf ist eine Herzensangelegenheit für den Mann, der die leisen Töne bevorzugt: "Ludmannsdorf war meine erste Station als Trainer. Natürlich helfe ich gerne, dass der Weg in die 1. Klasse erspart bleibt."

Festung Tomic und ein explodierender Bilajbegovic als Trümpfe für den Abstiegskampf

Eberhard arbeitet gerne mit jungen Spielern, ist sich davon überzeugt, dass neben Tomic auch Dino Bilajbegovic im Frühjahr so richtig in Fahrt kommt: "So einen Keeper wie Mario sah ich in der Unterliga bislang höchst selten. Dino wiederum arbeitet sehr gut und ich bin mir überzeugt davon, dass er im Frühjahr den nächsten Schritt setzt." Ein Ritterschlag vom Chef also für das Duo, insbesondere wenn man weiß, dass Trainer allgemein ungern einzelne Spieler hervorheben. Letztlich ist sich auch Eberhard von der Qualitaät seines gesamten Kaders überzeugt: "Die Vorbereitung läuft sehr gut, ich bin mit der Mannschaft sehr zufrieden."

In dieser testete Ludmannsdorf bislang gegen die SAK-Amateure und die Austria Amateure. Tainach, Poggersdorf und Ruden folgen noch. Ziel ist der Klassenerhalt, ohne dass Zweit- oder Drittziele verlautbart werden: "Es geht um das blanke Überleben. Das ist das einzige woran wir denken dürfen ist: Ludmannsdorf soll auch in der nächsten Saison in der Unterliga spielen." So schwört er seine Truppe auf die Aufgabe ein, nimmt sie in die Verantwortung. Eberhard verzichtet auf ein Trainingslager, da "es keinen Sinn macht, wenn einige nicht dabei sein können." Ludmannsdorf vertraut den heimischen Gefilden als optimales Vorbereitungsrevier. Keine Überraschung ist der Meistertipp vom Ludmannsdorf-Coach: Auch er favorisiert klar Leader Grafenstein.









