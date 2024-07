TSV Grafenstein hat den Aufstieg in die Kärntner Liga im Visier: Trainer Bytyqi ist nicht mehr an Bord

Unterliga Ost

Details Montag, 08. Juli 2024 15:50

Der TSV Grafenstein kämpfte in der letzten Saison hart um den Aufstieg in die Kärntner Liga, musste sich jedoch letztendlich mit dem Vizemeistertitel begnügen und belegte mit beeindruckenden 69 Punkten aus 30 Spielen den zweiten Platz. Für die kommende Saison stehen große Veränderungen an: Neben neuen Spielern wird auch ein neuer Trainer das Team leiten. Sinan Bytyqi, der bisherige Trainer, verlässt den Verein und wechselt nach Belgien. Die Fans und das Team blicken gespannt auf die neuen Herausforderungen und hoffen, in der nächsten Saison den ersehnten Aufstieg zu schaffen.

Hochkaräter für die Mission Aufstieg

In der kommenden Saison muss der TSV Grafenstein auf drei wichtige Spieler verzichten. Kevin Puschl beendet seine Karriere, während Lukas Sadnik zum SC Velden, Reichel Manuel zu Gurnitz und Johannes Jandl zu den Treibach Juniors wechseln. Doch der Verein hat bereits vielversprechende Neuzugänge verpflichtet: Raffael Käfer kommt von Treibach, Manuel Rabitsch von Eberstein, Dennis Meschnik von den Klagenfurt Amateuren, Marco Raunegger von Velden, Manuel Drljepan von Wölfnitz und Moritz Puck von Völkermarkt. Auch an der Seitenlinie wird es eine Veränderung geben, da ein neuer Trainer das Team übernehmen wird, dessen Name jedoch noch nicht bekannt ist.

Foto: TSV Grafenstein

Sinan Bytyqi wechselt in die erste belgische Liga

Mit der neuen Saison startet für den TSV Grafenstein auch eine neue, große Aufgabe: der angestrebte Aufstieg in die Kärntner Liga. Der Verein hat sich hierfür gut verstärkt. „Wir haben einen sehr guten Kader und wollen in der kommenden Saison um den Aufstieg spielen“, betont Michael Fromm. Doch eine unerwartete Wendung gab es letzte Woche, als Sinan Bytyqi ein Angebot aus Belgien erhielt und nicht lange zögerte. Er wird Co-Trainer bei VV St. Truiden in der Jupiler Pro League. „Leider kam dies überraschend, daher müssen wir jetzt nach einem neuen Trainer suchen. Es laufen bereits Gespräche, aber fix ist noch nichts!", fügt Fromm hinzu.

